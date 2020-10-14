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Kolobox разместила ключевые онлайн-сервисы в облаке МТС

Интернет Веб-сервисы Интеграция Инфраструктура Облака

МТС сообщила о реализации проекта по переводу ИТ-инфраструктуры группы компаний Kolobox, одного из поставщиков шин и дисков для легкового и легкого коммерческого транспорта в России, в облако провайдера CloudMTS.

На основе облака МТС работает интернет-магазин Kolobox, который является самым быстрорастущим каналом продаж для компании. В интернет-магазине компании можно заказать автомобильные шины и диски, датчики давления, масла, аккумуляторные батареи и прочие автотовары, записаться на услуги автосервиса или получить консультацию.

Облачные технологии обеспечили в разы более быстрый отклик на команды внутри сайта и его надежную работу в период повышенных нагрузок. Переход на облачные мощности позволяет компании оперативно увеличивать ИТ-ресурсы, необходимые для сохранения работоспособности сайта в условиях роста посещаемости.

«В связи с непрерывной работой нашего бизнеса ключевым условием выбора ИТ-партнера для нас стал оперативный перевод данных в облако. Пользователи сайта одновременно решают в круглосуточном режиме массу вопросов: от подбора шин и дисков онлайн, расчетов в калькуляторе и консультаций со специалистами до оплаты покупок, записи на ремонт автомобиля и другие услуги текущего сервиса автомобилей. Мы стремимся к созданию максимально удобной для наших клиентов площадки коммуникации и обеспечению ее бесперебойной работы даже в периоды повышенного спроса, поэтому показатели производительности, отказоустойчивости и безопасности являются определяющими при подборе ИТ-решений», – сказал руководитель ИТ-отдела группы компаний Kolobox Алексей Летягин.

«Переход в облако – это закономерный шаг для компаний, которые развивают онлайн-продажи и для которых важна высокая работоспособность площадок независимо от нагрузки. Облачные сервисы дают такую возможность: в любой момент можно быстро нарастить или уменьшить объемы потребляемых ИТ-ресурсов. В связи с этим в первом полугодии 2020 г. почти половину новых подключений CloudMTS составили инфраструктурные сервисы, IaaS. Они помогали нашим клиентам запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

С 2018 г. в Нижнем Новгороде работает первый модульный центр обработки данных МТС, на базе которого реализуются, в том числе, проекты для государственного и корпоративного секторов. Например, возможности нижегородского ЦОДа МТС задействованы в реализации проектов «умного города».



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