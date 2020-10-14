Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Мобильный оператор «*просто» подключился к платежной системе Сбербанка

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк подключил к своей платежной системе нового российского оператора мобильной связи «*просто» (ООО «ТВЕ-Телеком»), SIM-карту которого пока можно приобрести в Москве и Московской области, но сеть (2G, 3G, 4G) представлена уже в 67 регионах страны.

Клиенты Сбербанка теперь могут быстро и удобно оплачивать услуги мобильного оператора «*просто», не выходя из дома, в «Сбербанк онлайн», а также в устройствах самообслуживания.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет возможность оплаты услуг федеральных и региональных мобильных операторов в Сбербанк Онлайн. Современные цифровые сервисы позволяют нашим клиентам всегда оставаться на связи. Пополнять баланс и своего телефона, и мобильных устройств близких людей можно практически моментально, без необходимости посещать офисы банков и без комиссии».

Андрей Симонов, генеральный директор «ТВЕ-Телеком» (бренд «*просто»), сказал: «Наша компания предлагает простые, удобные и выгодные для абонентов услуги связи. Платить надо только за те услуги, которые абонент потребляет. Абонентская плата отсутствует. Мы очень рады, что теперь наши клиенты могут оплачивать услуги связи, используя сервисы Сбербанка: Сбербанк Онлайн и устройства самообслуживания».



Другие материалы рубрики

Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских

На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов

Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Техноблог

Почему GPS в городе не может быть идеально точным?

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра