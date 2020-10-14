Жители отдаленных районов Ростовской области получили доступ к услуге МСЭ с помощью спутниковых каналов связи РТКОММ

РТКОММ обеспечил спутниковыми каналами связи ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» (ГБ МСЭ). Компания подключила 19 точек доступа к широкополосным спутниковым каналам связи. Это позволит гражданам, проживающим в труднодоступных районах региона, пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ) и получить необходимые документы для оформления инвалидности.

При этом часть каналов стали основными для «ГБ МСЭ по Ростовской области», а часть выполняет резервную функцию — в случае выхода из строя проводных линий связи на одном или нескольких участках в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые. Таким образом, решение РТКОММ позволило интегрировать точки сбора и обработки данных «ГБ МСЭ по Ростовской области» в единую инфокоммуникационную систему, а также повысить уровень ее надежности.

«Благодаря спутниковым сервисам РТКОММ специалисты и эксперты “ГБ МСЭ по Ростовской области” получили гарантированную возможность оказывать услуги медико-социальной экспертизы гражданам, которые рассчитывают на оформление инвалидности и получение в связи с этим необходимых мер социальной защиты по месту их проживания. Это еще один важный шаг к повышению качества жизни людей в удаленных и труднодоступных районах нашей страны», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

«Каждое обращение граждан, нуждающихся в социальной защите, а особенно из небольших населенных пунктов в удаленных районах Ростовской области, требует нашего внимания и оперативного реагирования. В этих условиях на первый план выходит необходимость круглосуточной сервисной поддержки каналов связи, обеспечивающих наши ведомственные системы учета. Решения РТКОММ в полной мере удовлетворяют нашим потребностям в стабильном скоростном соединении», — отметил заместитель руководителя по информационным технологиям ФКУ «ГБУ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Константин Колединов.