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Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением

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Сбербанк выпустил обучающие ролики, которые помогут клиентам с нарушениями зрения пользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» и продемонстрируют его новые возможности.

Сбербанк стремится обеспечивать полную доступность своих дистанционных каналов для взаимодействия с людьми с инвалидностью. Приложение «Сбербанк Онлайн» регулярно обновляется, и каждое его обновление обеспечивает незрячим и слабовидящим высокий уровень доступности, признанный рейтингом USABILITYLAB. В проектировании интерфейсов участвуют незрячие сотрудники, которые помогают разрабатывать новые сценарии взаимодействия с приложением и тестируют их.

Вместе с тем, многие не знают, что незрячие могут свободно использовать «Сбербанк Онлайн» благодаря программам TalkBack для Android и VoiceOver для iOS, озвучивающим все элементы экрана телефона, которых касается пользователь. Кто-то давно хочет научиться получать услуги банка онлайн, но боится, например, нечаянно перевести деньги не тому человеку или ошибиться в сумме перевода.

Чтобы помочь незрячим освоить приложение, Сбербанк запустил серию обучающих роликов, в том числе аудио, ведь если клиент чувствует себя неуверенно, ему будет гораздо проще и спокойнее действовать по инструкции. Инициатива запускается в рамках социального проекта #Финансыдоступно и призвана сделать финансовые и цифровые сервисы Сбербанка одинаково понятными для всех без исключения.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы хотим снять барьеры использования незрячими клиентами мобильного приложения и в формате пошаговых инструкций продемонстрировать возможности «Сбербанк Онлайн» тем, кто не может или не решается им воспользоваться».

Инструкции охватывают ключевые блоки услуг: регистрация в приложении, оплата ЖКХ, перевод между своими счетами и клиенту банка, поиск по приложению и др. Работу приложения объясняет незрячий эксперт, который на собственном опыте знаком со всеми нюансами использования банковских сервисов.

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