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Международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов Debex заработал в Испании

Интернет Веб-сервисы

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности в Испании. Первым успешно проданным лотом стал долговой портфель компании Prestamer.

«Испанский рынок просроченных долговых обязательств выглядит крайне привлекательным: при высоком объеме продаваемых долговых реестров объем онлайн-продаж в этой стране пока достаточно низкий. До конца года мы проведем 8-10 аукционов, а в следующем году планируем занять значительную долю по всем ключевым бизнес-показателям. Формат онлайн-аукциона, где можно быстро и прозрачно продать или купить долги, интересен как местным банкам, так и коллекторам. Впервые коллекторы могут покупать портфели, на 100% соответствующие их профилю и географии, что, конечно же, увеличивает ликвидность всего массива долговых реестров, с которым работает коллектор», - сказал Саша Данилов, генеральный директор Debex.

Согласно данным Банка Испании в 2019 г. общая балансовая стоимость реализованных просроченных кредитов составила 22 млрд евро. По оценке Debex, ожидаемые объемы продаж долговых реестров в ближайшие несколько лет составят около 30 млрд евро в год по балансовой стоимости долга и около 2 млрд евро - по цене продажи самих портфелей.

Ключевое преимущество Debex - быстрая, выгодная и комфортная продажа долговых реестров, выставляемых банками и другими финансовыми организациями. Покупатели – коллекторские агентства до начала торгов могут детально познакомиться с лотом, чтобы оценить, насколько он подходит под профиль деятельности агентства. Сами торги длятся один час, побеждает тот покупатель, который предложит максимальную цену.

«Популярность онлайн-продажи долговых реестров связана, прежде всего, с высокой скоростью и прозрачностью каждой сделки. Теперь для продавца нет необходимости самостоятельно искать покупателя, объединять долги в большие портфели, чтобы снизить трудозатраты, и вести переговоры, которые могут затянуться. Мы продали портфель сразу на первых торгах», - сказал Максим Калинин, исполнительный директор Prestamer.

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