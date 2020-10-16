В браузере Vivaldi стала доступна полноценная сюжетная игра

Разработчики браузера Vivaldi сообщили о выходе масштабного обновления, в котором для пользователей стала доступна полноценная игра с сюжетной кампанией. Она будет работать без подключения к интернету, как и «пасхалка» в браузере Google Chrome.

По сюжету героиня игры Vivaldia просыпается и обнаруживает, что ее город захвачен большими злыми машинами, которые хотят украсть личность каждого и превратить людей в числа. Если люди не дадут отпор, их будущее будет мрачным. На своем одноколесном ниндзя под названием CyclePunk Vivaldia обгоняет и старается перехитрить большие злые машины. Иногда кажется, что победить в битве невозможно, но благодаря мужеству и силе Vivaldia побеждает. Люди могут вернуть свой город и будущее.

«Цель запуска Vivaldia - не только подарить пользователям забавную игру в браузере, но и рассказать нашу историю - о том, как Vivaldi противостоит технологическим гигантам и борется с монополией и властью корпораций», - сказал генеральный директор Vivaldi Йон фон Течнер.

Vivaldi 3.4 для компьютеров: в новой версии была проделана большая работа над контекстным меню браузера (меню, вызываемое правой кнопкой мыши). Теперь пользователи могут редактировать его в соответствии со своими повседневными задачами, а также добавлять настраиваемые ссылки. Обновление вкладок по расписанию: ещё одна новая функция, которая обеспечит пользователям отображение всегда актуальной версии сайта. Для активации необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по вкладке, навести указатель на пункт меню «Обновлять каждые» и выбрать временной интервал. Временной интервал можно установить с помощью списка вариантов в контекстном меню вкладки или с помощью быстрых команд (минимальный интервал 60 секунд).

Vivaldi 3.4 для Android представляет расширенные возможности отображения ячеек экспресс-панели браузера. Ячейки экспресс-панели, расположенные прямо на стартовой странице Vivaldi, теперь представлены в трёх разных вариантах: большие иконки, маленькие и список. Эти параметры позволят пользователям улучшить качество работы в браузере в зависимости от предпочтений и типов устройств.

Обновление Viviadi 3.4 уже доступно на Windows и Android.