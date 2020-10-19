ГК «Детский мир» объявила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса

ГК «Детский мир» сообщила о полномасштабном запуске собственного маркетплейса. В ноябре 2019 года «Детский мир» анонсировал запуск пилотной версии для категории «Одежда и обувь», за тестовый период ассортимент маркетплейса превысил 50 тысяч товарных наименований с учетом размерного ряда.

Почти год спустя компания развернула маркетплейс на все категории, включая одежду и обувь, игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары. В среднесрочной перспективе планируется увеличение ассортимента до 2,4 млн позиций. Компания уже начала долгосрочное сотрудничество с локальными и иностранными брендами, включая Acoola, Gulliver, Kapika, Kerry, «Котофей».

«Детский мир» предлагает привлекательные условия для партнеров-поставщиков по модели 3PL, включая конкурентную фиксированную комиссионную ставку и использование существующей логистической инфраструктуры. Для поставщиков на онлайн-площадке создан личный кабинет со всеми необходимыми функциями: создание и управление ассортиментом, аналитическая отчетность, управление ценой. Компания планирует расширить функциональность и внедрить систему управления промоактивностью, финансовую отчетность и операционную аналитику.

В то же время для клиентов маркетплейс станет уникальной возможностью приобрести товары разных категорий российских и иностранных брендов. Получить заказ можно любым удобным способом: самовывоз или курьерская доставка. Если сумма покупок превысит 1900 рублей, заказ будет доставлен бесплатно. Программа лояльности «Детского мира» полностью интегрирована в сервис маркетплейса, что позволяет пользоваться всеми ее преимуществами.

«Широта ассортимента – это важное конкурентное преимущество любого интернет-магазина, поэтому полноформатный запуск маркетплейса является одним из ключевых направлений в нашей стратегии. Использование существующей логистической и розничной инфраструктуры, а также низкие маркетинговые и операционные затраты мы видим как возможность реализовать проект эффективнее конкурентов. На первом этапе мы сосредоточимся на всех детских категориях и зоотоварах. В дальнейшем планируем тестировать смежные категории, выходя за рамки детского ассортимента, но учитывая направленность бренда», – сказала Мария Давыдова, генеральный директор ГК «Детский мир».