«Яндекс.Еда» и Федерация рестораторов и отельеров России объявили программу поддержки для ресторанов

«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы из ресторанов с собой от пользователей сервиса и бесплатно предоставит ресторанам неделю рекламной поддержки. Программа разработана совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России. Ее основная задача — поддержать работу залов ресторанов и обезопасить их сотрудников и посетителей. Меры поддержки будут действовать во всех 130 городах присутствия сервиса с 26 октября до 31 декабря, а на их реализацию «Яндекс.Еда» готова выделить до 120 миллионов рублей.

Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса. Возможность сделать заказ навынос из этих ресторанов добавится автоматически.

Обнуление комиссии на самовывоз, кроме банковского эквайринга, будет действовать до конца года как для новых, так и для действующих партнеров. Новые партнеры могут подключить заказ навынос через специальную форму. При желании, рестораны смогут в любое время отказаться от этой функции.

Самовывоз позволит ресторанам сократить расходы на логистику и разгрузить залы, увеличив при этом их проходимость, а также минимизировать контакты между посетителями и сотрудниками. Вместе с дополнительным усилением мер предосторожности, о котором договорились ФРиО и «Яндекс.Еда», самовывоз поможет ресторанам продолжить работу и сохранить рабочие места. Кроме того, функция предзаказа из сервисов «Яндекса» будет полезна в регионах, где введены ограничения на время работы общепита, но рестораны при этом могут продолжать работать навынос. Заказы навынос будут передаваться клиентам бесконтактно с соблюдением всех мер предосторожности.

Кроме того, рестораны получат неделю рекламной поддержки в приложении «Яндекс.Еды» за счет сервиса и смогут появиться на приоритетных местах в выдаче. Причем даты размещений можно будет выбрать самостоятельно. Для рекламного размещения рейтинг ресторана на платформе должен быть равен 4 или выше. Однако, если ресторан только сейчас подключился к сервису, условие по оценке может быть скорректировано. Если партнер соответствует всем требованиям, то он может заполнить специальную форму, чтобы оставить заявку на рекламное размещение.

В качестве дополнительных мер безопасности по договоренности с правительством Москвы курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и сотрудники ресторанов смогут бесплатно пройти вакцинацию от гриппа. Заведения вернут контроль температуры для курьеров при выдаче заказа, а сами блюда будут доставляться бесконтактно.

«В это непростое время очень важно соблюдать существующие требования безопасности: носить маски и перчатки, пользоваться дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию. Это вопрос ответственности каждого из нас - если мы будем следовать этим простым правилам, рестораны смогут продолжить работу, не закрываясь на карантин», — сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.