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«Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Сервис для выбора и покупок товаров «Яндекс.Маркет» запустил первую большую распродажу после объединения с маркетплейсом «Беру». В «Аномалии» участвуют более 12 тысяч товаров, которые можно приобрести со скидками до 80%. Распродажа продлится до 31 октября.

«Аномалия» запустилась 12 октября. Самые выгодные предложения клиенты сервиса могут найти на электронику, компьютерную и бытовую технику. Помимо этого, скидки до 60% действуют и на детские товары. Например, клиенты сервиса могут приобрести стационарный блендер Kitfort за 2490 рублей или мясорубку Kitfort за 5590 рублей.

Выгодные предложения можно найти и на товары от Huggies. Также в распродаже участвуют товары для дома и бытовая химия, товары для красоты и гигиены, товары для хобби и творчества, товары для животных и другие категории. За неделю «Аномалии» наиболее востребованными среди россиян категориями стали «Электроника», «Бытовая техника» и «Детские товары».

«"Аномалия" — наша первая крупная распродажа, которую мы запустили на основе единого сервиса. Для нас важно показать пользователям, что теперь на Яндекс.Маркете можно не только выбирать и сравнивать товары, но и покупать их. Мы надеемся, что благодаря распродаже пользователи получат новый опыт онлайн-заказов на сервисе, а большие скидки — до 80% — позволят сделать выгодные покупки ещё до "чёрной пятницы"», — сказал Андрей Филатов, директор по маркетингу «Яндекс.Маркета».

С 1 октября «Яндекс.Маркет» стал единым сервисом для онлайн-покупок. Пользователи могут использовать его как сервис для сравнения цен и как сервис для покупки товаров. Маркетплейс «Беру» стал частью «Яндекс.Маркета» и теперь доступен в новом разделе «Покупки». У пользователей появился единый личный кабинет «Маркета», где находятся корзина, история заказов на «Беру» и все накопленные «Беру Бонусы», но уже с новым названием — «Маркет Бонусы». Условия доставки, привилегии для обладателей подписки «Яндекс.Плюс» сохранились.

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