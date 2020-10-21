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«Лаборатория Касперского» присоединилась к программе лояльности «Сберспасибо»

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К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась международная компания по информационной безопасности «Лаборатория Касперского». Теперь участники программы могут обменять накопленные бонусы на скидку до 99% при оплате покупки картой Сбербанка на сайте kaspersky.ru.

За каждую оплату картами Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Elite, Mastercard World Black Edition, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite клиентам будут начислены 7% бонусов от стоимости покупки. Покупки по любым другим картам Сбербанка принесут 5% бонусов.

Андрей Писарев, генеральный директор «Сберспасибо», сказал: «Мы рады, что пул наших партнеров пополнился еще одним онлайн-сервисом, в котором участники программы лояльности смогут выгодно потратить и получить повышенные бонусы. Теперь у нас есть возможность сделать жизнь клиентов еще безопаснее вместе со "Сберспасибо" и "Лабораторией Касперского" — это очень актуальный запрос в век цифровизации».

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