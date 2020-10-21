«РГС банк» запустил трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем стран СНГ

«РГС банк» в партнерстве с Национальной системой платежных карт (НСПК – оператор платежной системы «Мир») запустил для своих клиентов трансграничные переводы на карты национальных платежных систем (НПС) стран СНГ. Транзакции можно совершать с карт «Мир» РГС банка на карты НПС Uzcard (Узбекистан) и «Элкарт» (Кыргызстан) по тарифам банка, аналогичным комиссиям за внутрироссийские переводы.

Держатели карт «Мир» «РГС банка» одними из первых среди клиентов российских банков могут воспользоваться новой услугой. Совершать зарубежные p2p-переводы можно так же быстро, просто и экономно, как и привычные переводы по стране. Клиенты могут воспользоваться сервисом «Перевод с карты на карту» в интернет- и мобильном банке или на сайте «РГС банка».

Для трансграничного перевода необходимы только реквизиты карты отправителя и номер карты получателя. Указывать паспортные данные, реквизиты счета и банка получателя или другую информацию не требуется. А адресату теперь не нужно искать партнерские отделения международных систем переводов для получения денежных средств.

Переводы совершаются в рублях и зачисляются на карту получателя в национальной валюте, что позволяет экономить средства отправителя за счет прямой конвертации.

Сотрудничество с национальными платежными системами Узбекистана и Кыргызстана стало новым этапом реализации проекта создания единого розничного платежного пространства стран СНГ.

«Мы рады, что одними из первых присоединились к будущему единому розничному платежному пространству стран СНГ. Со своей стороны, мы всесторонне поддерживаем и продвигаем развитие цифровых сервисов, предлагая продукты и услуги, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома, – отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая. – Понимая важность трансграничных переводов и учитывая, что переводы в страны СНГ – это одно из наиболее востребованных направлений, "РГС банк" не стал поднимать тарифы – они остались на уровне внутрироссийских».

«Благодаря выгодному курсу конвертации, установленному платежной системой "Мир", а также скорости и удобству такого способа переводов, клиенты банка смогут экономить при совершении таких операций не только деньги (от 1% до 3%, в зависимости от страны направления перевода). но и время, так как теперь отправить средства можно онлайн, без посещения отделений банков и офисов систем переводов, а также без заполнения документов», – сказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.