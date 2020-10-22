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Сервис «Сберавто» запустил чат-бота для оформления полиса ОСАГО

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«Сберавто», сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, который входит в экосистему «Сбера», запустил чат-бота для покупки полиса ОСАГО по всей России. Теперь пользователи приложения смогут выбрать подходящий полис в одной из 15 страховых компаний и оформить его в любое время, даже в выходные. Новая услуга позволит клиентам существенно сэкономить время на покупку полиса и избавит от общения с менеджерами разных компаний. Чат-бот ответит, даже если пользователь вспомнил о необходимости оформить страховку ранним утром или глубокой ночью.

Олег Голубцов, СЕО Classified индустрии экосистемы «Сбера», сказал: «Задача любого сервиса — быть удобным для своих клиентов и предлагать им разные сценарии взаимодействия. В "Сберавто" мы стремимся к автоматизации части услуг для того, чтобы пользователь мог их получить в любое время. Чат-бот для оформления ОСАГО — еще один шаг к диджитализации процессов, превращению сложных операций в понятные и быстрые».

С помощью «Сберавто» клиенты смогут подобрать подходящий тариф в одной из 15 страховых компаний — партнеров по всей России, безопасно оплатить покупку ОСАГО и получить полис на электронную почту. Оформление и оплата проходят полностью в онлайн-режиме и занимают не более 10 минут. После покупки полис придет пользователю на почту в течение нескольких минут и автоматически появится в базах ГИБДД и РСА.

Благодаря новой услуге клиент сможет оформить ОСАГО, не выходя из приложения «Сберавто». При этом пользователь всегда может переключиться на чат с личным помощником и обсудить с ним любые вопросы по покупке автомобиля, оформлению кредита или доставке.

Мобильное приложение «Сберавто» можно скачать в App Store или Google Play. Пользователи «Сберавто» могут входить в мобильное приложение при помощи «Сбер ID» — единому аккаунту для удобного и безопасного входа на сервисы «Сбера» и партнеров.

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