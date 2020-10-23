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Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что сервис «Яндекс.Плюс» преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Число подписчиков увеличилось вдвое с начала года.

«Подписки, с помощью которых ты не только слушаешь музыку и смотришь кино, но и получаешь больше выгоды от повседневных сервисов, только начинают развиваться в стране. Пользователи понимают, что платить 200 рублей в месяц за возможность смотреть и слушать почти всё без ограничений куда выгоднее, чем покупать один фильм за столько же. А если ты впридачу получаешь ещё и скидки и бонусы в сервисах, которыми пользуешься каждый день, подписка быстро начинает себя окупать. Яндекс.Плюс два года назад стал первым сервисом единой подписки в России и сейчас, по нашим оценкам, остаётся самым крупным», — сказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Зрители «КиноПоиск HD» в среднем проводят в онлайн-кинотеатре около 20 часов в месяц, причём часто они смотрят фильмы в компании или с семьёй. У подписчиков популярен оригинальный и эксклюзивный контент. Сериалы «Беспринципные» и «Просто представь, что мы знаем», сделанные специально для «КиноПоиска», вошли в топ-5 самых популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиск HD» в октябре 2020 года вместе с фильмами «Вратарь Галактики», «Джентльмены» и сериалом «Рик и Морти». Подписчики, которые слушают музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, проводят с Музыкой более 26 часов в месяц.

Владельцы «Яндекс.Плюса» получают кэшбэк баллами за заказы в «Такси», «Драйве», «Еде» и «Лавке» и других сервисах. Процент от суммы заказа возвращается на счёт в виде баллов, которые можно тратить на оплату новых заказов. По данным за последний месяц, люди чаще всего тратили баллы на поездки на такси и аренду машин в «Яндекс.Драйве», набирает популярность покупка товаров за баллы на «Маркете».

«Яндекс.Плюс» стоит 199 рублей в месяц, семейная версия подписки «Плюс Мульти» на четырёх человек — 299 рублей. Помимо доступа к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск HD», «Яндекс.Музыке» и кэшбэка, «Плюс» предлагает и другие преимущества, например, дополнительное место на «Яндекс.Диске», скидки и акции от партнёров. «Яндекс.Плюс» доступен в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Израиле.

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