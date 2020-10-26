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Минцифры расскажет, как получить грант на внедрение цифровых решений

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Приглашаем вас на онлайн-встречу с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максимом Паршиным на тему «Как получить грантовую поддержку ИТ-разработчикам и компаниям, внедряющим цифровые решения?»

Встреча пройдет в онлайн-формате с использованием сервиса Zoom (ссылка на комнату). Она состоится 27 октября 2020 г. в 11:00 по Москве.

Также во встрече примут участие представители операторов мер поддержки: Фонда «Сколково», Российского фонда развития информационных технологий, Фонда содействия инновациям.

Минцифры предоставляет гранты стартапам и компаниям-разработчикам. Первые могут рассчитывать на сумму до 20 млн руб., а вторые – до 300 млн руб. Отдельно гранты в размере до 80 млн руб. могут получить компании на внедрение цифровых решений. Кроме того, они могут дополнительно рассчитывать на гранты до 300 млн руб. на цифровую трансформацию.

Минцифры обеспечивает грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений на конкурсной основе. О запуске таких конкурсов Министерство сообщило в конце сентября 2020 г. В ведомстве сообщили, что в 2020 г. на гранты выделено 7,1 млрд руб.

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