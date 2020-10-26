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«Утконос онлайн» увеличил продажи до 11,6 млрд. рублей за 9 месяцев 2020 года

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Онлайн-магазин продуктов «Утконос онлайн» объявляет о росте продаж до 11,6 млрд руб. за первые 9 месяцев 2020 года, включая направления B2B и «Доставка в продуктоматы». Совокупный рост составил 66% относительно аналогичного периода 2019 года. В третьем квартале продажи достигли показателя 3,6 млрд руб., а рост относительно третьего квартала прошлого года составил 65%. Достигнутые показатели за отчетный период стали самыми высокими для компании за все время, в том числе темпы роста.

«Мы ежедневно улучшаемся, чтобы делать жизнь людей лучше, давать им больше времени для себя, своих близких и любимых людей, делать то, что они любят. Будем продолжать делать все, чтобы быть примером высочайшего качества и обслуживания в сегменте e-grocery. В четвертом квартале мы ожидаем прирост продаж не меньше 65% относительно прошлого года» – сказал Дэнни Перекальски, генеральный директор «Утконос онлайн».

В «Утконосе» также отмечают средний чек, который увеличился в третьем квартале 2020 года на 8% относительно аналогичного периода в 2019 году и составил 5923 руб., а среднее количество позиций в заказе достигло 45.

Основным драйвером роста показателей в третьем квартале стало открытие третьего по счету для Утконос онлайн фулфилмент-центра «Волковский», и второго в формате МИНИ. Благодаря открытию логистической площадки удалось не только увеличить пропускную способность операций, но и масштабировать быструю доставку от 2 часов на территорию всей Москвы внутри МКАД и ближайшие подмосковные города.

Кроме того, в сентябре стартовала собственная программа лояльности онлайн-магазина «Утконос CLUB», благодаря которой покупатели могут накапливать и тратить U-бонусы. По базовым правилам программы всем участникам начисляется 1% от покупок, а привилегированный статус Prime позволяет начислять 2% и предоставляет бесплатную доставку на все заказы.

Отмечается, что доля мобильного приложения по результатам третьего квартала 2020 года составила 50%, что на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Рост продаж через мобильное приложение в третьем квартале относительно прошлого года составил 92,5%.

В компании ожидается увеличение темпов роста по результатам четвертого квартала этого года, в первую очередь, за счет выхода в Санкт-Петербург и увеличения зоны экспресс-доставки в ноябре после открытия ФЦ «Бутово», находящегося в настоящий момент на реконструкции.



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