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«Юла» запустила подтверждение профилей с помощью «Вконтакте»

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Пользователи сервиса объявлений «Юла» теперь могут пройти проверку с помощью единой учетной записи VK Connect, привязав к профилю на «Юле» аккаунт из социальной сети. Кроме подтверждения наличия аккаунта «Вконтакте» «Юла» также покажет в профиле пользователя количество друзей в социальной сети, но сам аккаунт VK при этом будет скрыт от публичного доступа.

«Для пользователей сервисов объявлений наличие доверия между участниками сделки является одним из ключевых факторов. Изучение профиля продавца или покупателя, его отзывов и завершенных сделок – все это неотъемлемая часть процесса купли-продажи. Поэтому возможность подтвердить свой профиль повысит доверие наших пользователей друг к другу и поможет им быстрее совершить сделку», – сказал запуск Егор Данилов, директор по продукту сервиса «Юла».

Для того чтобы пройти подтверждение, пользователю «Юлы» надо будет зайти в свой профиль и привязать с помощью VK Connect свой аккаунт «Вконтакте». В случае если таких аккаунтов будет несколько, система предложит выбрать один из имеющихся. После прохождения авторизации значок «Подтвержденный профиль» появится в профиле пользователя на «Юле» и в его объявлениях.

VK Connect — единая учетная запись, которая позволяет максимально просто регистрироваться и проходить авторизацию в сервисах Mail.ru Group. Благодаря VK Connect пользователям не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации. Кроме «Юлы», единая учетная запись уже работает в «Марусе», Delivery Club, «Ситимобил», VK Combo и «Вконтакте».

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