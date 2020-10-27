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Общественный транспорт в один клик: 2ГИС покажет движение автобусов во всех версиях сервиса

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Мобильное приложение и онлайн-версия 2ГИС теперь показывают, где находятся автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи в режиме реального времени. Слой карты с передвижением городского транспорта доступен в один клик с главного экрана 2gis.ru и в пару касаний в мобильном приложении.

Мобильный 2ГИС начал показывать движение автобусов летом 2019 г. Функция стала востребованной – и теперь она появилась онлайн на 2gis.ru, где включить отображение транспорта можно нажатием кнопки в правом верхнем углу экрана. В мобильном приложении доступ к ней тоже вынесли на главный экран.

С помощью сервиса можно заранее посмотреть, где находится нужный автобус и не торопиться на остановку, а также быстро найти альтернативу троллейбусу, который только что уехал. Кроме того, он дает возможность дождаться транспорта, который довезет без пересадок и не втискиваться в переполненный салон, ведь за этой маршруткой едет следующая.

Иконки транспорта теперь показывают направление движения автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев, а при нажатии на нужную остановку 2ГИС покажет возможные маршруты и время отправления городского транспорта.

2ГИС получает данные о местоположении городского транспорта с установленных на нем трекеров. Информация обновляется в среднем каждые 30-60 секунд.

Общественный транспорт на карте уже доступен на iOS, Android и в онлайн-версии 2ГИС более чем в 40 городах России, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Активность поездок на общественном транспорте восстановилась после весенне-летнего падения из-за карантина – в сентябре пользователи 2ГИС построили более 90 млн маршрутов, это на 18% больше, чем в последнем доковидном месяце, феврале 2020 г.

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