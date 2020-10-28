Онлайн-сервис Pyrus автоматизировал обработку комментариев из Instagram для служб поддержки клиентов

Платформа для совместной работы и организации бизнес-процессов Pyrus теперь поддерживает интеграцию с Instagram, что позволяет автоматически превращать комментарии клиентов под постами в заявки в системе.

Для 72% компаний, особенно малого и среднего бизнеса, Instagram — один из основных каналов привлечения клиентов. Но сложность работы в этой социальной сети в том, что комментарии в ней теряются в потоке уведомлений о лайках, и если, в отличие от Facebook, просмотреть уведомление, то оно никак не будет выделяться среди остальных. Многие менеджеры, ведущие Инстаграм-аккаунты, говорят о том, что при большом количестве уведомлений к концу дня уже не всегда можно разобрать, на какой комментарий отвечали, а на какой — нет, поэтому в бизнес-профилях и случаются неотвеченные сообщения.

Новая интеграция Pyrus позволяет SMM-менеджерам и службам поддержки клиентов упорядочить обработку комментариев в Instagram. Комментарий клиента под постом приходит в виде заявки в Pyrus во Входящие ответственного специалиста: менеджера по работе с клиентами, SMM-специалиста, работника службы поддержки и т.п. В ней содержатся имя отправителя, ссылка на его профиль в Instagram, текст комментария и ссылка на пост, под которым его оставили. Специалист ведет всю переписку по запросу в интерфейсе Pyrus, а клиент — в виде диалога в комментариях под постом. Уточнить у коллег нужную для ответа информацию менеджер может в окне внутренней переписки, не выходя из задачи. Если нескольким пользователям нужно ответить одинаково, то такие сообщения добавляются в список «Готовые ответы», что позволяет увеличить скорость ответа и сэкономить несколько часов рабочего времени сотрудников.

Интеграция Pyrus и Instagram настраивается за несколько минут. Одним из первых ее попробовал московский мебельный интернет-магазин Krastol, для которого этот канал является основным для продаж.

«Настройку интеграции с Instagram я подключил сам, без помощи программистов или даже обращения в поддержку сервиса, достаточно было инструкции в справке Pyrus. Подключение заняло 1 минуту», – отметил Ярослав Матвеев, генеральный директор Krastol.

Получать заявки клиентов в Pyrus можно не только из Instagram, но и из «Вконтакте», Facebook Messenger, Telegram, Viber, электронной почты или формы обратной связи на сайте. Помимо обработки обращений клиентов, сервис позволяет общаться с коллегами, ставить задачи и следить за их выполнением, согласовывать документы и заявки, а также организовывать рабочие процессы. Компании в 40 странах мира используют Pyrus для оптимизации бизнес-процессов в обслуживании клиентов, продажах, маркетинге, закупках, финансах, HR и ИТ.