Merlion – официальный дистрибьютор корпоративного браузера «Спутник»

Компания Merlion и ООО «СпутникЛаб», входящая в группу компаний ПАО «Ростелеком», подписали дистрибьюторское соглашение. Соглашение уже вступило в силу, бессрочное, с возможностью неоднократной пролонгации. ООО «СпутникЛаб» является разработчиком программного обеспечения, уникальных интернет-решений и сервисов, созданных на основе открытых платформ. Специализируется на разработке корпоративного браузера «Спутник», а также системы дополнительных модулей, создающих полноценную платформу для работы на базе браузера для защищенного/безопасного «серфинга» по документам и данным внутренней корпоративной сети, а также для работы в интернете.

Подписание соглашения осуществлено в рамках развития компанией Merlion проектной дистрибуции – команда этого направления работает преимущественно с системными интеграторами и, помимо поставок им программных и аппаратных продуктов, оказывает содействие в подготовке к конкурсам и тендерам.

Дистрибьюторское соглашение охватывает весь спектр производимых ООО «СпутникЛаб» продуктов: Браузер Корпоративный, Браузер Мобильный, Модуль Управления, Модуль Обновления, Модуль Аналитики, Модуль проверки текстов, Модуль Удаленных Рабочих Столов, Модуль Лицензий, Модуль ВЭБ Конференций.

Корпоративный браузер «Спутник» создан на открытой платформе Chromium и является улучшенной версией браузера «Спутник», включенного в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (16 мая 2016, № 779). Решение предназначено исключительно для корпоративного использования в крупных компаниях, государственных организациях и ведомствах, обладающих сетью филиалов, у которых обычно очень высокие требования к информационной безопасности.

Среди возможностей платформы: поддержка российской криптографии; контроль над потоками «служебной» информации, которую вводит или ищет пользователь в браузере на рабочем месте; препятствие утечкам информации: речь идет о корпоративных и телеметрических данных; увеличение гибкости применения при обновлении ПО под новые требования; организация сети «удаленных» рабочих столов и назначение прав доступа пользователям к внутренним ресурсам и документам; сбор статистики, направленной на повышение качества принимаемых решений в отношении материально-технического обеспечения организации, развития внутренних ресурсов, сервисов и каналов связи.

Браузер «Спутник» работает на российских операционных системах Astra Linux, Альт, Ред ОС, РОСА, а также иностранных – Windows и Ubuntu.