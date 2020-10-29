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Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по видеосвязи, а также выдавать домашние задания из онлайн-тренажеров.

С помощью видеозвонков можно проводить дистанционные уроки для всего класса или индивидуально. Создание ссылки на занятие доступно в поурочном планировании или на странице урока, она генерируется и публикуется в расписании учеников автоматически.

Еще один полезный инструмент, который появился в «Дневник.ру», – интерактивные домашние задания от партнеров Skysmart и Mindfactory. В ближайшее время планируется интеграция и с другими популярными сервисами.

Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру», отметил: «Теперь через поурочное планирование можно публиковать в дневниках учеников готовые задания по школьной программе из онлайн-тренажеров. Эксперты подтверждают – так ребята лучше закрепляют материал, что особенно актуально для школ, которые были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Для учителей это еще и экономия времени, поскольку задания проверяются автоматически. Кроме того, их можно демонстрировать во время урока и решать онлайн всем классом».

Ежедневно платформу резидента «Сколково» для дистанционного обучения используют более 2 млн россиян. Ранее по просьбам пользователей «Дневник.ру» запустил чаты для школьного общения – как в группе, например, с классом, так и индивидуально. Не надо искать телефон или почту нужного человека – в чатах предусмотрен удобный поиск по имени или фамилии. Кроме того, для общения на платформе существует сервис объявлений. Он позволяет закрепить на стене школы или класса важную информацию, а также помогает педагогам отследить, кто с ней ознакомился, а кто нет.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Сегодня многие школы снова переходят на дистанционное обучение и как никогда нуждаются в стабильных онлайн-инструментах для организации образовательного процесса. К сожалению, как мы видим из новостей, региональные платформы зачастую не справляются с нагрузкой и дают сбои. Радует, что наш резидент усвоил уроки весеннего дистанта и хорошо подготовился к новому учебному году. “Дневник.ру” стабильно выдерживает возросшие нагрузки всероссийского масштаба и помогает школам страны не прерывать учебный процесс в это непростое время».

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