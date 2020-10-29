Резидент «Сколково» запустил новые сервисы для дистанционного обучения

«Дневник.ру», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», добавила на свою образовательную платформу новые бесплатные сервисы для дистанционного обучения. Теперь на Dnevnik.ru можно не только вести учет успеваемости школьников и общаться, но и проводить занятия по видеосвязи, а также выдавать домашние задания из онлайн-тренажеров.

С помощью видеозвонков можно проводить дистанционные уроки для всего класса или индивидуально. Создание ссылки на занятие доступно в поурочном планировании или на странице урока, она генерируется и публикуется в расписании учеников автоматически.

Еще один полезный инструмент, который появился в «Дневник.ру», – интерактивные домашние задания от партнеров Skysmart и Mindfactory. В ближайшее время планируется интеграция и с другими популярными сервисами.

Гавриил Леви, генеральный директор «Дневник.ру», отметил: «Теперь через поурочное планирование можно публиковать в дневниках учеников готовые задания по школьной программе из онлайн-тренажеров. Эксперты подтверждают – так ребята лучше закрепляют материал, что особенно актуально для школ, которые были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Для учителей это еще и экономия времени, поскольку задания проверяются автоматически. Кроме того, их можно демонстрировать во время урока и решать онлайн всем классом».

Ежедневно платформу резидента «Сколково» для дистанционного обучения используют более 2 млн россиян. Ранее по просьбам пользователей «Дневник.ру» запустил чаты для школьного общения – как в группе, например, с классом, так и индивидуально. Не надо искать телефон или почту нужного человека – в чатах предусмотрен удобный поиск по имени или фамилии. Кроме того, для общения на платформе существует сервис объявлений. Он позволяет закрепить на стене школы или класса важную информацию, а также помогает педагогам отследить, кто с ней ознакомился, а кто нет.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Сегодня многие школы снова переходят на дистанционное обучение и как никогда нуждаются в стабильных онлайн-инструментах для организации образовательного процесса. К сожалению, как мы видим из новостей, региональные платформы зачастую не справляются с нагрузкой и дают сбои. Радует, что наш резидент усвоил уроки весеннего дистанта и хорошо подготовился к новому учебному году. “Дневник.ру” стабильно выдерживает возросшие нагрузки всероссийского масштаба и помогает школам страны не прерывать учебный процесс в это непростое время».