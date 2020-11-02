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Для НКО проведут серию вебинаров по ИТ-технологиям в благотворительной практике

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В ноябре 2020 г. начинается новый цикл онлайн-занятий городского образовательного проекта для некоммерческих организаций «НКО Лаб». Он будет посвящен использованию информационных технологий в благотворительной практике. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Участники ближайших вебинаров научатся использовать современные цифровые решения, узнают, как лучше организовать дистанционную работу и как можно автоматизировать взаимодействие НКО с подопечными и партнерами», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале Мэра и Правительства Москвы.

11 ноября 2020 г. пройдет вебинар «Информационные технологии в коммуникациях команды социального проекта». Николай Бандурин, специалист в области организационного поведения и управления проектами, будет говорить об инструментах, которые помогут выстроить эффективные коммуникации во время дистанционной работы. Он также уделит внимание ключевым аспектам работы на удаленке — как ставить задачи и контролировать их выполнение.

12 ноября 2020 г. желающих приглашают присоединиться к вебинару «НКО и CRM. Постановка задач и выбор системы». О том, что такое CRM и как она помогает некоммерческим организациям улучшить работу с подопечными, жертвователями и партнерами, расскажет Екатерина Кузнецова, консультант по фандрайзингу.

18 ноября 2020 г. на вебинаре «Применение мессенджеров для НКО при создании чат-ботов» слушателей научат создавать чат-ботов на примере популярных мессенджеров, а также объяснят, как можно использовать цифровых помощников в работе НКО.

Завершится тематический блок по ИТ-технологиям 25 ноября 2020 г. вебинаром «Как правильно выбрать программу для ведения бухгалтерского учета в небольших НКО». Директор некоммерческой организации «Слышать вместе» Евгений Сафронов поможет подобрать софт для бухучета, проанализировав функционал существующих программ.

Все онлайн-занятия начинаются в 14:00. Их организует сеть коворкинг-центров НКО Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на портале «Душевная Москва».

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