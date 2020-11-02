Hisense повышает доступность продукции в России

Hisense повышает доступность своей продукции для российских потребителей. Широкий ряд техники, включающий телевизоры, холодильники, стиральные машины и многое другое от компании Hisense теперь можно приобрести в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, электронном дискаунтере Ситилинк, интернет-магазинах VASKO.RU и HOLODILNIK.RU. Новые телевизоры Toshiba на эксклюзивной основе доступны для заказа на маркет-плейсе AliExpress, где продавцами являются несколько магазинов партнеров Hisense.

Новейшие технологии и первоклассное качество продукции компании Hisense теперь доступны для широкого круга потребителей на всей территории России. Более 200 сервисных центров компании оказывают поддержку круглосуточно и без выходных.

«Hisense предлагает качественные товары по оптимальным ценам, – сказал Джей Донг, руководитель подразделения по продажам телевизоров Hisense и Toshiba в России. – Открывая новые торговые площадки, мы действуем в интересах российских потребителей».