Ingenix Group представляет первый в России онлайн-магазин профессиональных услуг по оценке производственных и финансовых показателей промышленных объектов IGREC

В рамках программы секции «ИТ в промышленности» на CNews Forum 2020 компания Ingenix Group представила первый в России онлайн-магазин профессиональных услуг по оценке производственных и финансовых показателей промышленных объектов IGREC.

Онлайн-платформа IGREС (igrec.market) предназначена для тех, кому необходимо быстрое и качественное решение производственных задач без бюрократии.

Ввести базовые технические параметры и получить стоимость строительства автодороги, линии электропередач, нефтепровода или газопровода с разбивкой до единиц оборудования и видов затрат – все это эксперт может сделать уже сейчас с помощью платформы IGREC.

Автоматизированные сервисы платформы IGREC разработаны профессионалами и многократно проверены на реальных проектах. Это не простые калькуляторы, а серьезные модели со справочниками технических (стоимостных) данных, предоставляющие пользователю детальный отчет для поддержки принятия необходимых управленческих решений.

IGREC - это традиционный онлайн-магазин, в котором эксперт сам выбирает, сколько времени ему нужна конкретная услуга, и оплачивает только этот полезный срок использования нужной ему услуги.

Оплатить услуги на IGREC можно банковской картой онлайн. Для корпоративных пользователей предусмотрена возможность формирования отчетной бухгалтерской документации. Результат услуги приходит пользователю по электронной почте – практически моментально.

Пока платформа IGREC содержит решения для гражданского и нефтегазового строительства, а также для проектирования разработки нефтяных месторождений – но это только начало.

IGREC – это маркетплейс, где найдется место любым решениям отечественных разработчиков ПО, способным облегчить решение ежедневных производственных задач.

Онлайн-магазин IGREC – дано найти решение!