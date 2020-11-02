«Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов

«Магнит» запустил собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов. Услуга доступна в новом приложении «Магнит Доставка», которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании.

Собирать и доставлять заказы будет «Яндекс.Еда». На первом этапе сервис доступен жителям Москвы.

Для заказа доступен ассортимент более 5 тыс. позиций. Сервис быстрой доставки предполагает доставку заказа в течение 60 мин., а также к определённому времени в ближайшие два дня.

Уже на старте сервис будет доступен во всех районах Москвы в пределах МКАД. К доставке подключены 12 магазинов сети с самым широким ассортиментом. Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении «Магнит Доставка» для iOS и Android.

Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 руб., ограничения по размеру корзины нет, можно заказать даже один товар.

Для заказа в приложении доступно более 5 тысяч товаров, включая бакалею, фрукты и овощи, товары категории fresh, а также самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных. На старте проекта цены и скидки при заказе онлайн аналогичны тем, что действуют в магазинах сети. В ближайшее время «Магнит» планирует подключить онлайн-продажи к единой программе лояльности с начислением и списанием бонусов при покупках через интернет.

Проект пилотируется в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда», специалисты которого вошли в команду разработки приложения. На старте сервиса сборка и доставка заказов также осуществляются в партнерстве с «Яндекс.Едой», которая уже сотрудничает в этом направлении с «Магнитом» в нескольких городах России и обладает большой экспертизой и необходимыми ресурсами для качественного оказания услуги.

Это решение позволило «Магниту» сразу стартовать с высоким уровнем сервиса и развивать новое направление, имея сильную технологическую и операционную базу. В дальнейшем ритейлер планирует последовательно переводить технологические и операционные решения в собственный периметр, параллельно развивая различные формы взаимодействия с партнером.

Запуск сервиса и нового мобильного приложения является первым большим шагом в группе проектов по развитию собственной услуги доставки и формированию омниканального предложения в целом. При разработке нового сервиса учитывался опыт как лучших игроков российского рынка, так и примеры наиболее успешных мировых решений.

Для «Яндекс.Еды» доставка заказов из собственного приложения партнера по модели white label – новое направление бизнеса. Партнерство с «Магнитом» позволит протестировать все процессы и в будущем предлагать эту услугу и другим участникам рынка. Сервис уже работает по модели white label c «Бургер кинг», доставляя заказы из приложения этой сети.

«Сотрудничество с одним из самых продвинутых сервисов доставки позволило «Магниту» в очень короткие сроки запустить свое приложение, уже сейчас напрямую работать с покупателями в онлайн-канале. Мы благодарны партнерам и будем перенимать их лучший опыт, чтобы создать качественный сервис. Кроме того, собственная платформа – важная база для накопления клиентской аналитики в e-commerce, что позволит нам создавать самые разные предложения, в том числе персонализированные», - сказал заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.