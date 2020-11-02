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«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» совместно с партнером El-Market запускает онлайн-продажи электронных полисов ОСАГО. ОСАГО оформляется в онлайн-режиме без проверки автомобиля. Застраховать автогражданскую ответственность можно на год. Полис приходит на электронную почту, его можно распечатать либо сохранить как фотографию в телефон. Сотрудник ГИБДД проверяет актуальность полиса по серии и номеру в единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы расширяем линейку наших страховых сервисов, которые можно легко и быстро оформить онлайн. Автовладельцу не надо идти в офис продаж или заходить на разные сайты страховых компаний. На нашем сайте ему достаточно один раз ввести данные и сравнить стоимость полиса у крупнейших российских страховых компаний. Наш продукт поможет не только сэкономить время, но и приобрести полис по выгодной цене не выходя из дома», — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.

Представлены девять страховых компаний: «Ингосстрах», «Альфастрахование», ВСК, «Согласие», «Ренессанс», «Росгосстрах», МАКС и Mafin («Абсолют страхование»). Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовых тарифов и страховых коэффициентов.

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