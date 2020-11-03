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В «Одноклассниках» открылся колл-центр для жителей Санкт-Петербурга и области

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Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут решить свои жизненные и бытовые вопросы с помощью горячей линии в «Одноклассниках». Это стало возможным после внедрения в ОК онлайн-консультаций от Единой справочной службы СПб 122 на базе платформы голосовых и видеозвонков соцсети. Собственный сервис виртуальной телефонии ОК позволяет совершать звонки прямо из группы справочной службы с любого устройства и даже при плохом качестве интернет-соединения. Технология на основе искусственного интеллекта динамически улучшает качество картинки, что позволяет принимать обращения с помощью видеозвонков.

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 жители города и области смогут задать все волнующие вопросы и быстро получить всю необходимую информацию о здравоохранении, образовании, транспорте, услугах ЖКХ и социального обеспечения. Чтобы задать вопрос консультантам, нужно написать сообщение или позвонить в официальную группу «Единая справочная служба СПб 122» с помощью кнопки «Позвонить» на сайте или в приложении соцсети. Все звонки защищены end-to-end шифрованием, что обеспечивает полную приватность разговоров. Позвонить в ОК можно будет из любой страны или региона.

Принимать обращения людей будут специалисты «122» и профильных ведомств Правительства Санкт-Петербурга. Обращения в справочную службу рассматриваются сразу, а если вопрос невозможно решить моментально, операторы предложат написать официальное обращение на портале Госуслуг.

На данный момент жители города и области чаще всего обращаются в службу «122» по вопросам здоровья – это 30% всех обращений. Люди задают вопросы о ситуации с коронавирусной инфекцией, вакцинации от простудных заболеваний, возможных наказаниях при несоблюдении санитарных правил в общественных местах. Также много вопросов поступает о поездках за границу или возвращении из других стран (около 13% всех обращений). Кроме того, интерес вызывают вопросы социального обеспечения (10%), самоизоляции, карантина, больничных (7%).

Горячая линия на базе звонков ОК уже работает в группе «Единой справочной службы СПб 122». Также звонки возможны в официальной группе «Правительства Санкт-Петербурга». Позвонить можно с любого устройства: как с мобильного приложения ОК на платформе Android или iOS, так и с компьютера.

В соцсети «Одноклассники» уже работает целая экосистема услуг, которая помогает решать насущные вопросы пользователей: денежные переводы, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дома, приобретения билетов в кинотеатры, оформления госуслуг и проч. Также летом 2020 года стало возможно получить медицинскую помощь у терапевта через сервис телемедицины «Доктис».

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