ВГТРК запускает новую платформу «Смотрим»

ВГТРК объявил о запуске медиа-платформы «Смотрим». Для ВГТРК новая платформа «Смотрим» – очередной шаг в стратегии динамичного развития в цифровой среде. А что это такое для пользователя? Бесплатное приложение «Смотрим» – это практически безграничный мир аудио и видео контента. Пользователю открывается доступ ко всему эфирному разнообразию ВГТРК. Он сможет смотреть любимые фильмы и слушать программы в любое время суток, в любом месте, где бы он ни находился.

Впервые новая платформа объединяет аудио и видео контент всех активов крупнейшей в России корпорации. Федеральные телеканалы «Россия», «Россия 24», «Россия Культура», региональное вещание 79 филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура» – общий объем оригинального контента всех ресурсов ВГТРК превышает 160 тыс. часов в год. И все это – исторические драмы и политические ток-шоу, репортажи со всего мира, музыкальные программы и подкасты, мультфильмы и юмор, сериалы и спектакли, кино всех направлений, включая документальное и познавательное, разнообразные шоу – весь этот контент всевозможных жанров будет предоставлен в распоряжение пользователей приложения «Смотрим». Новости со всей страны и российский взгляд на события в мире – круглосуточно в разделе «Вести», где информационный контент каждого региона страны адаптирован к российским часовым поясам.

Как рассказал первый заместитель генерального директора Антон Златопольский, первой премьерой на платформе «Смотрим» станет гала-концерт «Жизнь в опере» Пласидо Доминго в Большом театре с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсуфа Эйвазова и Михаэля Фолле. На площадке «Смотрим» состоятся премьеры долгожданных сериалов, причем многие из них пользователи смогут увидеть даже раньше, чем зрители телеканала «Россия». Планируется не только начинать премьеры сериалов на платформе с опережением эфира, но и целиком показывать их онлайн раньше выхода на ТВ.

В новом медиа-пространстве «Смотрим» удобная навигация, которая позволяет легко ориентироваться в огромном многообразии проектов. Медиа-платформа «Смотрим» уже доступна в десктоп-версии, а также в мобильном приложении для iOS и скоро – в Android.