Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте

Интернет Веб-сервисы

Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ).

С текущим обновлением проекта стали доступны два новых раздела: открытый каталог решений от московских разработчиков и ежедневно обновляемая новостная лента. На сайте также появились новейшие российские и зарубежные практики ИИ, которых стало уже почти 700. Помимо новостей, решений и практик на портале публикуются вакансии, аналитика, мероприятия, наборы данных (датасеты) для разработчиков и другая полезная информация.

Задача проекта — помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

В мире уже существуют примеры зарубежных онлайн-ресурсов, где собираются данные о регулировании, стандартизации ИИ, в их числе Artificial Intelligence for the American People в США, Knowledge for policy: AI Watch в Европе, Beijing Academy of Artificial Intelligence в Китае, India AI в Индии, AI Apprenticeship Programme в Сингапуре.

Проект московской базы знаний об ИИ предназначен для обмена опытом внутри бизнес-сообщества, а также ускорения развития информационной инфраструктуры Москвы как международного центра в области искусственного интеллекта.

О базе знаний искусственного интеллекта ICT.Moscow

База знаний искусственного интеллекта запущена на ICT.Moscow в феврале при экспертной поддержке Департамента информационных технологий Москвы и наполняется совместно с российскими разработчиками ИИ-проектов. За это время эксперты воспользовались базой 75 тыс. раз.

С конца апреля в ней стали публиковаться практики применения ИИ для борьбы с распространением COVID-19. В начале лета портал ICT.Moscow представил международную версию базы знаний, в которой российские практики стали доступны для изучения зарубежным компаниям. А в сентябре в рамках ЦИПР-2020 портал был представлен на тематическом стенде ДИТ Москвы, посвященном искусственному интеллекту.

Другие материалы рубрики

WhapApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров

Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку

Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы

Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем

Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Техноблог

В чем разница между Android TV и Google TV?

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online