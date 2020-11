ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте

Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ).

С текущим обновлением проекта стали доступны два новых раздела: открытый каталог решений от московских разработчиков и ежедневно обновляемая новостная лента. На сайте также появились новейшие российские и зарубежные практики ИИ, которых стало уже почти 700. Помимо новостей, решений и практик на портале публикуются вакансии, аналитика, мероприятия, наборы данных (датасеты) для разработчиков и другая полезная информация.

Задача проекта — помочь в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

В мире уже существуют примеры зарубежных онлайн-ресурсов, где собираются данные о регулировании, стандартизации ИИ, в их числе Artificial Intelligence for the American People в США, Knowledge for policy: AI Watch в Европе, Beijing Academy of Artificial Intelligence в Китае, India AI в Индии, AI Apprenticeship Programme в Сингапуре.

Проект московской базы знаний об ИИ предназначен для обмена опытом внутри бизнес-сообщества, а также ускорения развития информационной инфраструктуры Москвы как международного центра в области искусственного интеллекта.

О базе знаний искусственного интеллекта ICT.Moscow

База знаний искусственного интеллекта запущена на ICT.Moscow в феврале при экспертной поддержке Департамента информационных технологий Москвы и наполняется совместно с российскими разработчиками ИИ-проектов. За это время эксперты воспользовались базой 75 тыс. раз.

С конца апреля в ней стали публиковаться практики применения ИИ для борьбы с распространением COVID-19. В начале лета портал ICT.Moscow представил международную версию базы знаний, в которой российские практики стали доступны для изучения зарубежным компаниям. А в сентябре в рамках ЦИПР-2020 портал был представлен на тематическом стенде ДИТ Москвы, посвященном искусственному интеллекту.