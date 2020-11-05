«Сберзвук» запустил бесплатные подкасты

Стриминговый сервис «Сберзвук» расширил линейку бесплатного аудиоконтента: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты.

Сегодня в сервисе «Сберзвук» доступно несколько сотен разговорных, документальных и художественных подкастов на разные темы: it, кино, наука, космос, ЗОЖ, музыка, генеалогия и другие. Среди них популярный BeardyCast о технологиях, гаджетах и медиакультуре, «Батина консоль» о видеоиграх, сериал-расследование «Свидетельские показания» для ценителей острых ощущений и «Модель для сборки» — культовая российская передача 90-х, олицетворяющая симбиоз фантастической литературы и музыки. Ее уникальное авторское звучание достигается за счет сочетания голоса российского актера и радиоведущего Влада Коппа и подборки музыки в жанре современной электроники.

«Темп жизни современного человека постоянно ускоряется. Вокруг нас становится все больше информации, и на ее потребление не хватает времени. Люди ищут альтернативные способы ее восприятия, дополняя чтение и просмотр видео прослушиванием аудио. Радиопередачи, аудиокниги, подкасты – все эти форматы будут занимать все больше и больше места в жизни людей. На беговой дорожке, за рулем или на прогулке гораздо удобнее что-то воспринять на слух, нежели увидеть в смартфоне. Наша задача — создать сервис международного уровня, для чего необходимо сделать СберЗвук источником самых разных типов аудиоконтента. Бесплатные подкасты — это первый шаг к разнообразию. В ближайшие месяцы мы планируем увеличить их количество до нескольких тысяч», — сказал Павел Вардиев, отвечающий за направление подкастов в компании «Сберзвук».

Ранее подкасты были доступны только пользователям с премиальной подпиской, но сегодня их смогут услышать онлайн все, кто скачал приложения «Сберзвук» или зашел на сайт сервиса. В приложении кнопка перехода в раздел «Подкасты» находится в нижнем меню. Нажимая на нее, человек попадает в нужный каталог.

«Сберзвук» — это стриминговый сервис, который магически подбирает музыку к каждому моменту жизни, а также помогает открывать новое с помощью аудиокниг и подкастов. Стал лучшим музыкальным приложением 2015 года в AppStore и вошёл в Топ-20 лучших приложений в 2016. Его музыкальный каталог состоит из 40 миллионов треков, лицензированных Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group и небольшими независимыми правообладателями.