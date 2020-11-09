Исследование: каждый третий россиянин называет себя или своих знакомых жертвой взлома

Согласно исследованию GfK Consumer Life 2020, 74% россиян обеспокоены неправомерным использованием личных данных, 52% - угрозой сохранности частной информации. 29% российских потребителей заявили, что их самих или друзей/знакомых взламывали

«Безопасность – личная ценность №1 для россиян в списке из 57 личных ценностей. Мир полон угроз, и потребители по многим причинам испытывают стресс. Они хотят быть уверенными в том, что то, что они покупают, безопасно, или, по крайней мере, не может им навредить», - сказала Кристина Нарыкова, руководитель отдела Consumer Insights GfK Rus. - Тренд более выражен среди женщин и потребителей старше 35 лет. Он разбивается на три субтренда: физическую безопасность (потребители хотят чувствовать себя в безопасности дома и за его пределами), информационную безопасность и снижение стресса. Сегодня половина россиян говорит о том, что всегда заботится о своей безопасности (+7 п. п. с 2015 г.). Еще больше россиян – двое из троих – беспокоятся о безопасности своей личной информации при совершении покупок в интернете.

В отношении технологий мошенничество и нарушение конфиденциальности больше всего беспокоят потребителей не только в России, но и во всём мире. Также каждого второго россиянина беспокоит распространение ложных новостей в интернете, 43% - зависимость от технологий, 37% - то, что технологии ставят под угрозу физическую безопасность.

Эти опасения являются одним из основных барьеров для покупки «умных» устройств для дома, у которых в целом в России хорошие перспективы. Потребители проявляют большой интерес к устройствам, которые помогают обеспечить безопасность, и «умные» устройства с такой функцией - одни из тех, которые они готовы купить в первую очередь. 24% опрошенных планируют купить в ближайшие 1-2 года «умную» камеру, 18% - «умные» шторы/жалюзи, 16% - «умный» звонок/замок. Примерно треть опрошенных пока не готова купить, но эти продукты респондентов привлекают.

За желанием иметь «умные» системы безопасности стоит намерение сделать дом самым безопасным местом. 79% россиян согласны с утверждением «Мой дом – моё личное убежище, где я могу расслабиться и уйти от всех проблем». Значение дома как убежища растёт быстрыми темпами – всего за три года рост составил 13 п. п.

66% россиян при совершении покупки хотят знать, как бренды и технологические компании заботятся о сохранности персональных данных. И только половина потребителей верит тому, что компании и бренды говорят об их усилиях по охране личной информации пользователей.