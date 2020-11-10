ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области

«Транстелеком», федеральный оператор связи, по заказу Министерства здравоохранения Саратовской области организовал каналы связи для проведения совещаний в режиме видеоконференций.

В рамках проекта специалисты компании «Транстелеком» организовали два канала связи пропускной способностью 200 Мбит/сек и 100 Мбит/сек. Ввод в эксплуатацию этих каналов обеспечит Саратовскому Минздраву технологическую основу для проведения ВКС с участием территориально удаленных медицинских учреждений Саратовской области.

«Нынешняя непростая эпидемиологическая ситуация требует быстрых и слаженных реакций, а значит – возможности коммуницировать с коллегами. Для обеспечения высокоскоростной и бесперебойной связи мы обратились к компании "Транстелеком"», - сказал Анатолий Раскин, начальник отдела сетевых технологий и защиты информации ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр.

«Самоотверженная работа врачей в период пандемии вызывает огромное уважение. Министерству здравоохранения Саратовской области сейчас особенно важно быстро координировать действия по борьбе с распространением вируса на территории региона, и мы рады внести свой вклад, обеспечив возможность проведения видеоконференций на основе каналов связи от ТТК», - отметил директор макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» Андрей Колесник.