В Москве заработал единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей Х5

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около». В едином мобильном приложении «Около», которое доступно в App Store и Google Play, собраны товары торговых сетей Х5. В ближайших планах – подключение доставки из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов. География доставки полностью охватывает Москву и многие города Московской области.

Запуск собственного агрегатора «Около» создает для Х5 платформу кросс-форматного взаимодействия с клиентами в рамках единого мобильного приложения. Концепция «Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешенный для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. Среднее время доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» составляет порядка 60 минут, стоимость – 99 руб.; доставка из «Карусели» займет до 90 минут, а стоимость составит 149 руб..

Операционная модель «Около» построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке, в частности с опытом работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5.

«Мы видим, как быстро и повсеместно меняются сегодня сценарии и модели потребления. Цифровые сервисы прочно вошли в нашу жизнь и стали одним важнейших каналов и для повышения лояльности уже имеющихся покупателей, и для привлечения новых. Запуск собственного агрегатора экспресс-доставки в рамках единого мобильного приложения позволит нам быть буквально около каждого из наших покупателей, на расстоянии одного клика. Мгновенно доставлять необходимые продукты питания, готовые блюда или иные товары, приходить на помощь в любой ситуации: от внезапного прихода гостей до организации званого ужина. При этом разработанная нами технологическая платформа позволяет отслеживать товарные остатки и в кратчайшие сроки подключать к услуге экспресс-доставки новые магазины, что особенно важно для масштабирования», - сказал Владимир Холязников, управляющий директор бизнес-единицы Х5 FoodTech.

Покупка продуктов питания через удаленные каналы за время пандемии вошла в привычку у значительного числа потребителей, отмечают в X5. В III квартале 2020 г. доля онлайн-канала в общем объеме продаж Х5 в Москве и Московской области составила 1,9%. Сервисы экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток» показывали и продолжают показывать отличную динамику. Сегодня услуга экспресс-доставки доступна более чем из 580 магазинов в 11 городах. В сентябре количество заказов в день начало ускорение после замедления с середины июня и достигало порядка 20 тыс. в октябре, что превышает количество заказов в пиковые дни во время карантинных ограничений во II квартале 2020 г.