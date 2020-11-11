Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей

Mail.ru Group второй год подряд проводит всероссийскую кампанию по борьбе с травлей в интернете — День борьбы с кибербуллингом. 11 ноября стартует серия акций, которые помогут справиться с онлайн-агрессией и поддержать людей, оказавшихся в подобной ситуации. Mail.ru Group также представит результаты исследования, посвященного травле, и покажет интерактивный онлайн-спектакль на эту тему.

В этом году ко Дню борьбы с кибербуллингом присоединились свыше 30 компаний: «Вконтакте», «Одноклассники», Yota, «Билайн», «Яндекс», «Тинькофф», «Мегафон», Microsoft, HеadHunter, «М.Видео», Aliexpress Россия, Почта Mail.ru, «Маруся», GeekBrains, «Юла», MY.GAMES, TimePad и другие.

Инициативу также поддерживает сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», популярные блогеры и лидеры мнений, в том числе Мария Миногарова, ЯнТоплес, Алексей Жидковский и другие. Компании и пользователи размещают посты в социальных сетях под тэгом #неткибербуллингу и ставят символ акции — желтое сердце — чтобы привлечь внимание к проблеме кибербуллинга и поддержать тех, кто столкнулся с онлайн-агрессией в сети.

В преддверии Дня борьбы с кибербуллингом Mail.ru Group провела масштабное исследование и изучила поведение людей, которые при столкновении с агрессией, направленной на других, занимают наблюдательную позицию. Результаты исследования 2019 года показали, что таких в рунете 60%. В этом году мы узнали, почему наблюдатели бездействуют, что заставляет их оказывать помощь жертвам агрессии и есть ли разница между их действиями в интернете и в реальной жизни.

Краткие выводы исследования 2020 года. Наблюдатель может сам стать агрессором, если вместо поддержки жертвы унижает агрессора. Написать грубый или эмоциональный комментарий в защиту другого человека приемлемо для 26% пользователей Рунета.

Почти половина респондентов (49%) считает, что уровень агрессии в российском обществе в период пандемии вырос. Чаще это отмечают женщины (52% против 46% мужчин). При этом каждый четвертый не заметил изменения уровня агрессии.

За последний год каждый второй (52%) никогда не заступался ни за кого в интернете, а 44% – в офлайне. Свидетели агрессивного поведения чаще заступаются за жертв в реальной жизни, чем в интернете.

Каждый пятый (20%) опрошенный испытывал бессилие, не зная, как помочь жертве (как онлайн, так и в реальной жизни). Наблюдение за травлей влияет на эмоциональное состояние интернет-пользователей.

Главная причина, по которой наблюдатели не поддерживают жертв агрессии в интернете, – нежелание участвовать в публичном споре. Это выглядит бессмысленным для 65% опрошенных. В реальной жизни треть наблюдателей (33%) не заступаются за жертв агрессии, потому что не знакомы с ними лично.

38% свидетелей проявления агрессии в интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта. В основном вникнуть в суть стараются подростки (85%).

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2020 года совместно с Research.me, UX-лабораторией Mail.ru Group и UXSSR.