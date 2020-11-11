Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг стал лауреатом премии CNews AWARDS в номинации «Цифровой сервис года». Церемония награждения состоялась в рамках CNews Forum 2020.

Цифровой профиль гражданина на Госуслугах, разработанный Минцифры России совместно с системным интегратором «РТ Лабс», представляет собой совокупность всех данных о гражданине, которые имеются в распоряжении государственных органов и государственных информационных систем, и совокупность технических средств, которые позволяют управлять этими данными, в первую очередь, самому гражданину.

Сервис запущен в мае 2020 г. совместно с Банком России. Пользователь Госуслуг через личный кабинет на портале может дистанционно выражать согласие на предоставление информации о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов.

«Сервис особенно востребован гражданами и банками в период коронавируса. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется. Реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. Для бизнеса — это, прежде всего, возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан — это способ выразить согласие на передачу цифровых данных из государственных источников коммерческим организациям и возможность распоряжаться своими данными с помощью государственной платформы согласий», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

С помощью сервиса финансовые организации получают необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в ведомственных базах данных. Таким образом реализовано дистанционное взаимодействие банков и их клиентов без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Клиенты этих банков уже сейчас могут заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн на сайте банка, выразив согласие на предоставление необходимых для этого данных из цифрового профиля. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и КАСКО через этот сервис.

В дальнейшем планируется расширение эксперимента на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнение новыми сведениями из государственных информационных систем.

Цифровой профиль гражданина реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» на базе Единой системы идентификации и аутентификации. На сегодняшний день в ЕСИА зарегистрировано почти 75 млн подтвержденных учетных записей, 11,4 млн из которых зарегистрированы в 2020 г., 35% из них через банковские приложения. На сегодняшний день с помощью единой системы идентификации и аутентификации в среднем производится около 12 млн авторизаций в день.

За эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства отвечает Минцифры России совместно с «Ростелекомом». Технологическим партнером проекта выступает «РТ Лабс».