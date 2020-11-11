ТТК расширил доступ в интернет для ЖТК

«Транстелеком», провайдер цифровых сервисов, расширил каналы связи для «Железнодорожной торговой компании» (ЖТК).

В рамках заключенного договора ТТК увеличил пропускную способность доступа в интернет для более чем трехсот адресов ЖТК в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и других городах России. Расширение пропускной способности каналов позволило «Железнодорожной торговой компании» провести масштабное внедрение системы оперативного (коммерческого) учета на платформе «1С: Предприятие 8».

ЖТК является дочерней компанией РЖД. Основное направление деятельности - организация общественного питания и розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами. Компания работает на всем полигоне Российских железных дорог.

«В своем портфеле компания «Транстелеком» имеет немало успешных кейсов сотрудничества с компаниями холдинга РЖД. Как дочернее предприятие Российских железных дорог, мы наработали опыт и компетенции по оказанию услуг связи с соблюдением высочайших требований и стандартов заказчика», - сказал руководитель департамента федеральных проектов компании «Транстелеком» Сергей Обидовский.

«Быстрые и надежные каналы связи - необходимая основа для развития и успешной работы любой бизнес-структуры. Компания «Транстелеком» выполнила работы, которые позволят нам продолжить дальнейшее эффективное функционирование», - отметил исполняющий обязанности директора по информационным технологиям ЖТК Никита Гончаров.