МТС поможет кардиологам Кузбасса наблюдать пациентов дистанционно

МТС и Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша впервые в Сибири запускают пилотный проект по дистанционному мониторингу показателей артериального давления людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью системы «МТС 120/80».

Проект позволит пациентам Кузбасского кардиодиспансера постоянно находиться под удаленным наблюдением лечащего врача, а медикам ― получать онлайн актуальные показатели состояния пациентов.

Во время очного приема врач добавляет пациента к программе дистанционного мониторинга, а пациент присоединяется к ней по ссылке-приглашению, устанавливает на смартфон бесплатное приложение «МТС 120/80» (доступно для устройств на Android и iOS) и регулярно вносит в него результаты замеров давления. Для удобства в приложении есть возможность голосового ввода данных и встроена нейросеть, распознающая показатели уровня давления и пульса по фотографии экрана цифрового тонометра.

Через личный кабинет мониторинга врач будет иметь доступ к данным об уровне артериального давления, пульса, индекса массы тела, температуры, информации о принимаемых препаратах, которые пациент внесет в приложение. Система оповестит специалиста, если показатели уровня давления будут выше современных норм артериальной гипертензии. Это даст врачу дополнительную информацию, которую он может принять во внимание при оценке эффективности назначенного лечения.

Функции системы «МТС 120/80» также позволяют написать пациенту в чат прямо из личного кабинета, уточнить информацию о его состоянии и при необходимости пригласить его на очный прием.

«Контроль уровня артериального давления необходим для своевременного выявления артериальной гипертонии, колебаний давления, гипертонических кризов, а также для оценки эффективности лечения. Именно поэтому регулярный самостоятельный контроль давления помогает снизить вероятность возникновения таких серьезных осложнений, как инфаркт и инсульт. В приложении «МТС 120/80» пациенты смогут вести дневник давления, получать напоминания о приёме лекарств и советы по снижению давления. У врачей нашего кардиоцентра через систему «МТС 120/80» появится доступ к данным, которые пациенты будут добавлять в приложение. Таким образом, мы будем знать о состоянии наших пациентов, не только когда они приходят на приём. Мы рассчитываем, что система поможет повысить эффективность лечения, а значит будет больше шансов предотвратить осложнения», ― сказала заведующая поликлиникой Кузбасского клинического кардиодиспансера доктор медицинских наук Елена Горбунова.

«Разработка МТС особенно актуальна в период пандемии, поскольку посещать врача без необходимости сейчас крайне нежелательно, но в то же время нельзя пропустить момент, когда ситуация становится опасной и требует обращения к специалисту. Важно, что система, разработанная МТС, не требует закупки специальных тонометров или других устройств, а потому позволяет подключить любое число пациентов. Кроме того, система «МТС 120/80» продается как лицензия на программное обеспечение, а не как услуга для медицинских учреждений, что позволит последним создать для своих пациентов услугу дистанционного мониторинга. После создания соответствующего тарифа в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, клиники получат возможность получать возмещение за оказание новой услуги, – отметила руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова. – Кузбасский кардиологический центр по праву считается одним из передовых учреждений системы здравоохранения Сибири и всей страны, и решение МТС поможет вывести на новый уровень систему взаимодействия врачей с пациентами в этом центре».