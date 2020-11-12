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«Почта России» и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом

Интернет E-commerce Ритейл Логистика

«Почта России» и Wildberries договорились о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом.

Соответствующее соглашение подписано генеральным директором «Почты России» Максимом Акимовым и основателем и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.

Ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях «Почты России». Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских. В 2020 г. число офлайн-точек российского онлайн-ритейлера выросло в четыре раза до 27 тыс. Благодаря партнерству число точек выдачи продолжит расти.

В странах-участницах ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии), в которых работает Wildberries, «Почта России» будет доставлять заказы компании своим партнерам – местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи. А в странах Европы «Почта» поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии – RusPost GmbH.

Помимо этого, «Почта России» и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощением процедур таможенного оформления и декларирования товаров в России и ЕАЭС, что позволит российским экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном рынке международной интернет-торговли.

«Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает. Развитие Wildberries на новых рынках также будет происходить в партнерстве с «Почтой», – сказал генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

«С этого года мы активно развиваем партнерскую логистику и партнерские пункты выдачи вместе с российским бизнесом, и рады началу сотрудничества с таким крупным игроком, как «Почта России». Благодаря широкой географии присутствия «Почты» будет организована выдача заказов, в первую очередь, в небольших населенных пунктах России, где слабо развита розничная торговля, что откроет их жителям доступ к доставке миллионов товаров. Сотрудничество на международном уровне с «Почтой России» позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 г. экспортный оборот ее продавцов вырос на 89% до 17,1 млрд руб., из них 40% составляют продажи российских товаров. Свою продукцию через нас успешно экспортируют 24 тыс. компаний и предпринимателей», – сказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

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