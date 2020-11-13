Банк «Дом.рф» внедрил в мобильном приложении оплату по QR-коду через СБП

В банке «Дом.рф» появилась возможность оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей, оператором и расчетным центром которой является Банк России.

Новый инструмент доступен в мобильном приложении банка «Дом.рф». При использовании сервиса деньги списываются с выбранного клиентом счета без необходимости использовать банковскую карту или ее реквизиты.

Для совершения оплаты в мобильном приложении необходимо выбрать платеж по QR-коду через Систему быстрых платежей, отсканировать с помощью камеры мобильного телефона QR-код, который отображается на кассе или напечатан на чеке магазина, либо отображается в онлайн-заказе интернет-магазина. После этого необходимо проверить сумму и название торговой точки – получателя платежа и подтвердить проведение операции. Некоторые магазины могут размещать QR-код для оплаты рядом с кассой, в этом случае после считывания кода, клиенту необходимо вручную ввести сумму оплаты в мобильном приложении перед подтверждением платежа. Оплата происходит мгновенно, в режиме реального времени деньги списываются со счета клиента и поступают на расчетный счет магазина.

«В условиях сохранения сложной ситуации с коронавирусной инфекцией многие розничные магазины взяли курс на развитие дистанционных каналов обслуживания и безналичных способов оплаты. Банк «Дом.рф» также уделяет этому вопросу повышенное внимание. За последний год нашим клиентам стало доступно много новых опций и сервисов в мобильном приложении. Возможность оплачивать покупки по QR-коду – одна из них. Текущий тренд, что все больше магазинов предлагают скидки и бонусы за оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей, а наш банк стремится предоставить своим клиентам все возможности для совершения самых выгодных и удобных покупок», – отметил Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка «Дом.рф».

По словам Евгения Шитикова, в ближайших планах развития сервиса – внедрение для клиентов «Дом.рф» возможности оплаты по Системе быстрых платежей в пользу юридических лиц по выставленным мгновенным счетам.