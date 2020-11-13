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Банк «Открытие» запустил виртуальные кредитные карты

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Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат популярных кредитных карт – виртуальные «120 дней» и «Opencard кредитная». Оба продукта можно оформить при наличии предодобренного предложения без необходимости подтверждения дохода в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOS, обслуживание карт осуществляется полностью онлайн.

Виртуальные «120 дней» и «Opencard кредитная» предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе – пластике. Так, по карте «120 дней» можно не вносить кредитные платежи в течение всего грейс-периода, который составляет до 120 дней. Коме того, карта позволяет снимать наличные в рамках кредитного лимита в любых банкоматах по всему миру без комиссии. За выпуск карты платить не нужно. «Opencard кредитная» позволяет получить кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% за все покупки по карте. Кредитный лимит по обеим картам – до 500 тыс. руб., ставка – от 13,9%.

Кроме того, с виртуальных кредитных карт, как и с обычного «пластика», можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты – Apple Pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.

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