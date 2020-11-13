«Ростех» открыл онлайн-доступ к статистике переработки отходов в Подмосковье

На главной странице официального сайта госкорпорации «Ростех» появился раздел, где в режиме онлайн можно следить за статистикой переработки отходов на подмосковных комплексах дочерней компании «РТ-Инвест», а также записаться на экскурсию, чтобы увидеть работу одного из перерабатывающих предприятий своими глазами.

Специальный счетчик на сайте отражает актуальные данные о сортировке отходов, а также объеме новой продукции, который можно создать из полученного вторсырья.

Так, по состоянию на 10 часов утра 13 ноября 2020 г. было отсортировано около 57 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов. Получено 24 фракций полезного вторсырья, в том числе более 10 типов пластика, пяти типов металла, бумага, картон и стеклобой.

Представленная статистика демонстрирует, что из 26,7 тыс. тонн пластика, который отсортирован на трех КПО, можно сделать 267,5 тыс. детских площадок или 63,7 млн футболок. Из полученных 8,1 тыс. тонн металла можно произвести более 544 тыс. велосипедов, а 14 тыс. тонн стекла могут превратиться в практически 84,4 млн елочных игрушек.

В том же разделе посетители сайта также имеют возможность записаться на экскурсию, в ходе которой сотрудники КПО и профессиональные экологи покажут и расскажут, как устроена работа комплексов. Групповые визиты организуются после набора достаточного числа желающих.

«Сортировка и переработка – один из ключевых элементов комплексной системы обращения с отходами, которую мы выстраиваем в Московской области и других регионах страны. Работа наших КПО позволяет минимум на 50% сократить объем полигонных захоронений и вернуть во вторичный оборот тонны полезных фракций – пластики, металлы, бумагу, стекло и т.д. Сегодня мы готовы представить обществу первые результаты нашей работы. Кроме того, любой желающий может лично посетить одно из наших предприятий, чтобы убедиться, что наши комплексы соответствуют всем мировым стандартам, безопасны и экологичны», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Проект по созданию комплексной системы обращения с отходами реализует входящая в «Ростех» компания «РТ-Инвест». На сегодняшний день введены в эксплуатацию три предприятия – в Коломенском, Каширском и Сергиево-Посадском округах Подмосковья. Еще один КПО начнет действовать до конца года в Можайском округе.

Комплексы позволяют перерабатывать более 50% поступающих коммунальных отходов. Полезные фракции – металл, алюминий, бумага, стекло, полиэтилен и полипропилен – отправляются под пресс для формирования брикетов вторсырья. Органические отходы перерабатываются в технический грунт в закрытых ангарах компостирования.

Используемые технологии, по утверждению представителей «Ростеха», обеспечивают полную экологическую безопасность, в том числе 100% отсев опасных отходов – батареек, ртутных ламп, телефонных аккумуляторов и т.д. Все это отправляется на заводы по переработке опасных отходов. Предприятия оснащаются оборудованием и сооружениями для постоянного мониторинга окружающей среды.

Помимо четырех КПО, компания строит пять заводов по энергоутилизации отходов. На термическую переработку отходов будут поступать только те фракции, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот. Объем инвестиций в проект по созданию комплексной системы оценивается в 200 млрд руб.

Как сообщалось ранее, в ноябре «РТ-Инвест» запустил онлайн-маркет, где продаются 20 видов вторсырья. Для продажи представлены 10 типов полимеров, три вида черных и два вида цветных металлов, картон, бумага и стеклобой. Партии пластика, стекла, макулатуры и металла, отсортированные на комплексах «РТ-Инвест», сегодня покупают более 30 перерабатывающих предприятий в 13 регионах России.