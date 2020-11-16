«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи телемедицинских программ для домашних питомцев

Группа «М.Видео-Эльдорадо» расширила линейку цифровых услуг продуктом телемедицины для владельцев домашних животных компании «Ветэксперт». Страховые программы позволяют в любое время обратиться к профессиональному ветеринару в режиме онлайн-консультации по всем вопросам, связанным с домашними животными, а также получить компенсацию за лечение питомца от травмы в любой ветклинике.

«Мы продолжаем расширять линейку сервисно-страховых продуктов, связанных не только с техникой. Спрос на подобные сертификаты в группе «М.Видео-Эльдорадо» за этот год увеличился примерно втрое по сравнению с 2019 г. Всего нашим клиентам доступно порядка 10 различных полисов: «Дом под защитой», «Техпомощь на дороге», «Путешествуй без риска», «Антиклещ», а теперь еще и услуги «Ветэксперта». Владельцы домашних животных смогут оперативно получить большой выбор качественных услуг по доступной цене, не выходя из дома, что сейчас особенно актуально», – сказала директор направления «Финансовые услуги и сервисы» группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.

На выбор клиентам предлагается два вида программ. По сертификату «Мой ветеринар» клиенты смогут целый год безлимитно и круглосуточно обращаться за советами к московским ветеринарам по любым вопросам: условия содержания, кормление, подбор корма, лечение. Специалисты посоветуют, что делать при недомогании питомца, помогут разобраться с планом лечения, подберут ветеринарную клинику и проконтролируют план лечения, в том числе, перепроверят диагноз по сканам документов.

По программе «Мой ветеринар + Защита питомца», если с собакой или кошкой произойдет несчастный случай, и они получат травму, клиенты смогут компенсировать затраченные на лечение деньги, отправив фото кассовых чеков и выписки из ветклиники через чат в личном кабинете сервиса. Компенсацию осуществляет страховая компания – партнер компании «Ветэксперт». Консультации ветеринара доступны в любом удобном формате: по телефону, через чат в личном кабинете на сайте, в мессенджере Telegram, социальной сети «Вконтакте» или через мобильное приложение.

«Цифровые сервисы прочно вошли в нашу жизнь, а такой услугой как телемедицина уже пользуются миллионы россиян. Наша компания с 2016 г. предоставляет сервис телеветеринарии, и мы уже помогли тысячам владельцам домашних животных. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и пятое место по числу собак. В каждом втором домохозяйстве есть домашний питомец, т.е. наш продукт точно пригодится каждому второму клиенту «М.Видео» и «Эльдорадо». А если учесть, что стоимость годового сертификата на наши услуги дешевле, чем один поход к ветеринару, то это реальная экономия средств», – отметил основатель и генеральный директор сервиса «Ветэксперт» Максим Шапорин.

Сертификаты доступны для покупки в виде цифрового кода на сайтах ритейлеров или в магазине. В первом случае код для активации программы будет отправлен по e-mail или SMS, во втором – распечатан на кассовом чеке.