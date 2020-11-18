«Магнит» и «Яндекс.Еда» запустили доставку в пяти новых городах

«Яндекс.Еда» и сеть магазинов «Магнит» масштабировали географию совместного проекта по экспресс-доставке продуктов и непродовольственных товаров. К сервису подключились пять новых городов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. С момента запуска пилотного проекта в Ростове-на-Дону, количество подключенных магазинов по всей России выросло в более чем 10 раз и составило 112 торговых точек.

Теперь пользователи смогут заказать на дом товары и продукты, которые привыкли покупать в магазинах «Магнит». В ассортименте представлено порядка 5 тыс. наименований продукции, а среднее время доставки составит 35 минут. Овощи, фрукты, замороженная продукция, мясная и рыбная гастрономия, а также бакалея и непродовольственные товары – все это доступно онлайн по таким же ценам, которые действуют в физических магазинах сети. Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине нет, а оформить покупку можно через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go», а также на сайте сервиса «Яндекс.Еда». Собирают заказы специалисты, обученные «Яндекс.Едой», — мастера покупок. Все заказы доставляются бесконтактным способом, а небольшие зоны доставки радиусом в несколько километров, делают процесс обслуживания максимально оперативным.

До конца ноября «Яндекс.Еда» и «Магнит» планируют подключить еще два новых города – Самару и Нижний Новгород, а до конца года увеличить в более чем три раза количество магазинов, из которых осуществляется доставка, в общей сложности – до 500.