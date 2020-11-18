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«Яндекс.Карты» помогут бизнесу делиться новостями с клиентами

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Предприниматели получили возможность публиковать новости и сторис прямо в карточках своих организаций на «Яндекс.Картах». Это позволит им больше рассказывать о своем бизнесе, новостях, товарах и услугах, а значит привлекать больше внимания аудитории сервиса.

Новости — это короткие сообщения, с помощью которых можно оперативно сообщать об изменении режима работы или условий доставки, а также рассказывать о запуске новых услуг. Сторис — это небольшие фотоистории, которые помогут поддерживать постоянную коммуникацию с клиентами: показывать блюда из нового меню, примеры работ мастеров или процесс тренировки в спортивном зале.

Новости и сторис публикуются прямо из мобильного приложения «Карт» — в карточке организации. Для новости нужно нажать «Добавить новость», написать текст и прикрепить фотографии. Для сторис — нажать «Добавить историю», загрузить снимки, добавить кнопку для перехода на сайт или в мессенджер.

«Яндекс.Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, а бизнесу привлекать новых клиентов. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. По данным «Яндекса», каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 млн человек.

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