Аудитория образовательной платформы Brainly удвоилась

За 2020 г. Brainly на 100% увеличила аудиторию во всем мире: миллионы учащихся и родителей используют онлайн-платформу во время пандемии коронавируса

С переходом на дистанционное обучение количество учащихся и родителей в России и странах СНГ, которые ежемесячно пользуются онлайн-платформой Brainly в 2020 г., достигло 55 млн человек в месяц. Рост по сравнению с предыдущим годом – более чем в два раза. Подобный тенденция роста был отмечен и на других группах сайтов сети. Переход на удаленное обучение из-за пандемии коронавируса ускорил внедрение цифровых платформ в 2020 г. и помог Brainly усилить популярность среди учеников, предлагая круглосуточный доступ к социальной платформе для обучения.

«На платформе Znanija com учащиеся оперативно получают помощь от сверстников и экспертов с домашними заданиями, а также персонализированную поддержку при освоении новых материалов. И поскольку способы выполнения заданий объясняются подробно, шаг за шагом, дети могут ясно увидеть, как прийти к правильному ответу, что повышает продуктивность обучения и вселяет уверенность в том, что они добьются успеха самостоятельно. Также немаловажна возможность общения, которого очень не хватает при дистанционном обучении, и онлайн-сообщество может в этом помочь. Сейчас платформа Brainly объединяет более 350 млн пользователей по всему миру, которые готовы поддерживать друг друга, и это потрясающе», – сказал Михаил Гвяздовски, управляющий директор Brainly/Znanija.com в Польше, России и Румынии.

Необходимость поддержки учащихся подтверждают исследования Brainly. К примеру, по данным онлайн-опроса на площадке «Знания» (Znanija.com) в апреле 2020 г. при участии свыше 9 тыс. российских пользователей, оказалось, что более 50% чувствуют недостаток помощи учителя, 21% учащихся отметили нехватку возможности сверить ответы с другими, многим недостает учебных материалов и заданий.

Недавний опрос, проведенный Национальным союзом родителей (National Parents Union), тоже показал, что массовый переход к дистанционному обучению негативно отразился на всех уровнях образования, и сейчас больше, чем у половины учащихся (58%) ограничен доступ к необходимому индивидуальному обучению.

В условиях пандемии еще раз подтвердилось то, что дети только тогда могут добиться успеха в обучении, когда у них есть надежные каналы для обращения за помощью в нужный момент. Эта возможность необходима, поскольку они осваивают совершенно

новый виртуальный формат обучения, при котором не всем школьникам и студентам хватает внимания со стороны преподавателей.