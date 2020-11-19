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GroupM выходит на рынок цифровой трансформации бизнеса и маркетинга в партнерстве с Mail.ru Group

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Рекламный холдинг GroupM (в России представлен агентствами Mindshare, Mediacom и Wavemaker) объявил о расширении технологической экспертизы и выходе на новый для себя рынок в России. Группа будет решать не только задачи клиентов по продвижению, но и помогать им комплексно трансформировать бизнес и маркетинг. Стратегическим партнером холдинга в новом направлении стала Mail.ru Group.

Сотрудничество позволит клиентам рекламной группы создавать новые каналы продаж, выстраивать работу с данными, менять подходы к управлению кадрами, оптимизировать логистику и автоматизировать производство. Для трансформации партнеры будут использовать решения экосистемы Mail.ru Group для бизнеса.

Чтобы поддерживать клиентов на каждом этапе, GroupM создаст центр экспертизы. Сотрудники рекламной группы пройдут технологическую сертификацию по работе с инструментами Mail.ru Group и смогут одними из первых на рынке тестировать новые решения компании.

«Мы внимательно следим за тем, как активно развиваются сейчас в России крупные экосистемные решения, которые предоставляют компаниям огромный выбор технологий по цифровизации и развитию бизнеса. Являясь бизнес-партнером для наших клиентов, мы помогаем им разобраться в существующих предложениях и выбрать лучшие решения для их задач. Для этого мы в GroupM формируем центр экспертизы и интеграции экосистемных решений ведущих индустриальных игроков. И важный этап этого – заключение партнерства с Mail.ru Group. Мы вместе создаем продукты на базе существующих решений компании в области контента, данных, медиа, стратегии и технологий», – сказала Мария Колосова, генеральный директор GroupM по России и СНГ.

«Сегодня технологии Mail.ru Group позволяют практически любому бизнесу решить большинство задач: повышать эффективность маркетинга и работы с данными, находить новые каналы продаж, оптимизировать процессы в сферах HR, финансов и логистики. Мы рады объявить о партнерстве с GroupM в этом направлении. Уверены, что наше сотрудничество позволит еще быстрее и эффективнее помогать клиентам переводить бизнес в цифру», – отметила Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group, B2B-коммерция и операционное управление.



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