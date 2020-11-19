Новая версия Eset NOD32 Mobile Security защитит онлайн-платежи пользователей Android

Eset обновила продукт для защиты мобильных устройств Eset NOD32 Mobile Security. Главными новшествами стали функции «Защита платежей», «Фильтрация вызовов» и «Домашняя сеть».

Новый модуль «Защита платежей» ограждает от всех программ, которые могут считать вводимые конфиденциальные финансовые данные, включая информацию о банковских операциях и покупках в интернете. Он автоматически классифицирует все установленные через магазин Google Play приложения из категории «Финансы» и сканирует их на наличие потенциальных угроз. Пользователь также может самостоятельно добавить в список программы из других категорий. После активации функции все финансовые приложения запускаются в безопасной среде, защищенной от поддельных программ-похитителей конфиденциальных данных и иного вредоносного ПО.

Функция «Фильтрация вызовов» защищает от спама и позволяет управлять входящими и исходящими звонками, блокировать последнего позвонившего, отклонять звонки от одного или группы абонентов. С помощью настраиваемых запрещающих и разрешающих правил можно забыть о навязчивых звонках и устанавливать собственные графики приема вызовов в зависимости от дня недели и времени суток. Создавая расписание блокировки звонков, пользователь также может задать исключения, например, для семьи, друзей или коллег.

«Домашняя сеть» распознает устройства, подключенные к домашней Wi-Fi-сети, и проверяет их на предмет уязвимостей. Функция позволяет видеть весь список подключенных устройств и оценивает надежность настроек Wi-Fi-роутера.

Продукт Eset NOD32 Mobile Security для пользователей смартфонов и планшетов защищает от потери и утечек данных, предотвращает несанкционированный доступ, а также, благодаря функции «Антифишинг», позволяет безопасно просматривать веб-страницы. Кроме того, программное обеспечение помогает в случае физической потери или кражи устройства: на клиентском портале my.eset.com владелец получает информацию о состоянии и местонахождении смартфона или планшета в режиме реального времени.