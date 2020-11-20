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Блогеры «Яндекс.Дзена» заработают на товарных виджетах Joom

Интернет E-commerce Веб-сервисы

Блог-платформа «Яндекс.Дзен» с 19 млн ежедневных пользователей подписала с маркетплейсом Joom партнерское соглашение в России и странах СНГ. По его условиям зарабатывать на размещении ссылок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в «Дзене».

Блогеры «Дзена» смогут добавлять в обзоры ссылки на товары Joom в виде виджетов, которые содержат информацию о товаре, его изображение и актуальную цену. На первом этапе виджеты можно добавлять в статьи, а вскоре товары маркетплейса появятся и в видеообзорах. Joom заплатит блогерам за заказы, которые пользователи оформят после перехода в маркетплейс из обзорной статьи.

Маркетплейс Joom стал первым международным партнером социальной коммерции «Дзена». Российская аудитория Joom составляет более 10 млн активных пользователей в месяц.

«Мы выступаем за искренний и вызывающий доверие контент: от прилизанных картинок идеального мира уже давно все устали. Атмосфера в «Дзене» идеально сочетается с нашим видением о том, как нужно общаться с пользователями, — сказала Злата Цурикова, руководитель направления по работе с блогерами Joom. — Блогеры, работающие в таких форматах, будут набирать еще большую популярность, поэтому мы с энтузиазмом смотрим на сотрудничество Joom и «Дзена». Читатели смогут узнать о наших товарах еще больше действительно полезной информации, а блогеры — заработать на том, что они умеют лучше всего».

Ранее к программе социальной коммерции «Дзена» подключился «Яндекс.Маркет». Уже сейчас около 12% создаваемых публикаций на платформе связаны с обзорами разных товаров и содержат виджеты. Каждый день блогеры создают более 1 тыс. статей с обзорами товаров, которые собирают более 7 млн просмотров пользователей.

Блогеру не нужно заключать дополнительные договоры с партнерскими сетями, чтобы зарабатывать на виджетах в «Дзене». Маркетплейс Joom будет отдавать в «Дзен» всю статистику по виджетам в публикациях, а «Дзен» — выплачивать деньги блогерам. Статистика виджетов Joom появится в отдельной вкладке в редакторе канала. Блогер сможет отслеживать доход от покупок и показатель конверсии — соотношение числа заказов к числу кликов по виджету.



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