Товары из магазинов «Вконтакте» доставит «Такси Вконтакте»

Заказы из магазинов «Вконтакте» теперь можно отправлять по городу курьером. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Вконтакте».

Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, «Такси Вконтакте» или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от «Такси Вконтакте»: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключен «Магазин 2.0». Продавцы могут добавить до 50 зон, где работает курьер, и прикрепить изображение с картой — покупатель увидит его при оформлении заказа и быстрее поймет, какой вариант ему подходит. Для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки или сделать ее бесплатной для клиента: например, если покупка свыше какой-то суммы.

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город, — функция уже доступна части аудитории, а вскоре появится у всех. Населенный пункт легко изменить вручную — пригодится, чтобы отправить подарок другу или родственнику. Адрес и контактные данные вводятся прямо в форме — не придется сообщать их отдельно. Если же продавец хочет предупредить о нюансах доставки (например, что из-за праздников посылка будет отправлена позже), то для этого есть специальное поле, которое клиент видит при оформлении заказа.

Отправлять заказы курьером можно через «Такси Вконтакте» — сервис, запущенный «Вконтакте» и агрегатором «Ситимобил» чуть больше года назад. «Такси Вконтакте» открывается прямо из карточки заказа, адреса «Куда» и «Откуда» заполняются автоматически, а для владельцев магазинов действуют скидки. Услуга доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и еще более чем в 40 городах.

Олег Никитин, руководитель продвижения электронной коммерции «Вконтакте», сказал: «В этом году мы увидели активный рост в сфере онлайн-шопинга — во время самоизоляции люди стали гораздо чаще заказывать товары через интернет. Вместе с этим повышается и требуемое качество услуг: клиенты хотят получать покупки прямо к двери, иногда — как можно скорее. Мы делаем нашу платформу социальной коммерции максимально удобной для продавцов и покупателей, поэтому добавили в «Магазин 2.0» курьерскую доставку. Благодаря ей заказ может быть у покупателя уже через несколько часов, причем передан бесконтактно, что особенно важно в условиях пандемии».

Виталий Бедарев, исполнительный директор компании «Ситимобил», сказал: «Доставка становится все более востребованной опцией: клиенты хотят получать заказы быстро и безопасно, а предпринимателям важно иметь доступ к удобному и гибкому в настройках сервису. Благодаря интеграции с «Вконтакте» мы можем предложить продавцам инструмент, который позволит расширить возможности бизнеса: увеличить радиус доставки и сократить ее время за счет подключения водителей».

Ранее «Вконтакте» запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы». Получить посылку можно в любом удобном пункте выдачи — его покупатель выбирает сам при оформлении покупки.