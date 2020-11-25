«Эр-Телеком» оцифрует социально значимые объекты культуры

«ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») дополнительно подключит к интернету 681 социально значимый объект.

Согласно постановлению Правительства России от 20 октября 2020 г. (№2718-р) в перечень социально значимых объектов для подключения к высокоскоростному интернету вошли социально бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями, а также государственные и муниципальные организации культуры.

В связи с этим холдингу «ЭР-Телеком», являющемуся исполнителем государственных контрактов по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в 13 субъектах РФ, было поручено дополнительно оцифровать еще 681 социально значимый объект, большую часть из которых составили объекты культуры. Сумма контрактов – 510 млн 232 тыс. руб.

Указанный объем исполнитель должен сдать государственному заказчику не позднее 1 декабря 2020 г.

Всего в рамках государственного контракта оператор подключает к интернету 15315 социально значимых объектов.

«Устранение цифрового неравенства – одна из важнейших задач, которую ставит Правительство перед операторами. Особенно сейчас стало очевидно, что от связи порой зависит не только здоровье, но и жизнь людей. Очень приятно, что государство высоко ценит данный проект и продолжает увеличивать объемы национальной программы по устранению цифрового неравенства, расширяя основной перечень типов социально значимых объектов для того, чтобы интернет появился даже в самых отдаленных уголках нашей страны», – сказал директор по развитию «ЭР-Телеком Холдинг» Владимир Романив.