«Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн

«Эвотор» и партнерская сеть Admitad запустили сервис «Предложи кешбэк клиентам» для владельцев торговых точек. Сервис позволяет привлекать новых клиентов из онлайна в офлайн с оплатой за результат.

СРА от Admitad известна на рынке с 2018 года и до сих пор использовалась преимущественно для привлечения покупателей в офлайновые магазины федеральных сетей. Теперь «Эвотор» и Admitad запустили аналогичный сервис для малого бизнеса. Разработчик приложения «Предложи кешбэк клиентам» — компания «Чекскан».

Сервис помогает привлекать покупателей с площадок партнеров платформы Offline СРА в торговые точки и увеличивать средний чек. Сервис подходит практически для любых магазинов, цветочных лавок, салонов красоты и других предприятий сферы услуг.

Сервис «Предложи кешбэк клиентам» предельно прост в использовании, что особенно важно для малого бизнеса без штатных специалистов по маркетингу. Владелец торговой точки размещает рекламную акцию из интерфейса приложения, определяет размер кешбэка в виде процента от суммы чека или фиксированной ставки и «привязывает» акцию к конкретным кассовым терминалам.

Рекламные акции показываются на сайтах и в приложениях партнеров платформы Offline CPA. Аудитория площадок-партнеров сервиса составляет около 20 млн человек со всей России в месяц. Платформа учитывает гео-признаки, поэтому, например, пользователь из Москвы не увидит акцию торговой точки из Санкт-Петербурга, а в Москве также применяется таргетинг по району.

Пользователи, заинтересованные в акции, совершают покупку в торговой точке, сканируют чек и получают кешбэк. Владелец торговой точки платит сервису только за покупки по модели CPA. Сервис «Предложи кешбэк клиентам» указывает комиссию, которую заплатит магазин за покупку, при формировании рекламной акции.

«Программы кешбэка стали популярным инструментом привлечения покупателей. До сих пор эти инструменты использовали преимущественно крупные компании и федеральные сети. Теперь такой сервис доступен и для торговых точек малого бизнеса. Новый сервис позволяет донести информацию о работе торговой точки рядом с пользователем и актуальных акциях в ней», — отметил директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных ИТ-компании «Эвотор» Игорь Оганесян.

«Покупатели любят получать кешбэк, у аудитории наших партнеров — сайтов и приложений скидочной тематики — высокая вовлеченность. “Онлайн-мотивация” помогает торговым точкам привлечь новых клиентов и увеличить средний чек. По результатам рекламных кампаний, количество новых покупателей у клиентов платформы в среднем увеличивается на 35%, а средний чек — на 14%», — сказал менеджер продукта Offline CPA Татьяна Леонова.

Приложение «Предложи кешбэк клиентам» доступно в магазине приложений «Эвотор.Маркет».